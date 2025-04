De ce doarme Dorian Popa cu gura lipită: „Știu că arată puțin ciudat...”

Dorian Popa spune că a descoperit la un influencer din străinătate un „tratament” bizar pentru a nu mai dormi noaptea cu gura deschisă.

Cântărețul a susținut că s-a operat de deviație de sept, dar tot a rămas cu obiceiul de a dormi cu gura deschisă și, din acest motiv, dimineața se trezea cu gâtul uscat și cu o stare generală proastă. Acum, însă, doarme cu buzele lipite cu niște benzi și spune că se odihnește mai bine. El chiar s-a filmat dis de dimineață în această ipostază.

Cum a ajuns Dorian Popa să doarmă cu gura lipită

„Băi, băiatule! Prima oară în viața mea când dorm cu așa ceva. Am văzut la nenea ăla, Ashton, care aleargă, cu mușchi. Bă, nu mai am gâtul uscat. Știu că arată puțin ciudat, dar am vrut să fie așa… la trezire să o simți direct.

Deci nu mai am gâtul uscat, nu mai sunt bale pe pernă. Eu mi-am făcut operație de deviație de sept. Nasul meu e perfect, respir perfect, dar noaptea tot pe gură respiram, tot cu gura deschisă dormeam de ziceai că înghit pioneze dimineața. Și mi-am luat din astea de lipit… altă viață, wow”, a spus Dorian Popa, potrivit

El a mai susținut că după o noapte de somn cu benzile pe gură e într-o formă bună, motiv pentru care intenționează să continue acest „tratament”.