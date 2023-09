De ce nu mai apare Cristina Ciobănașu în serialele de la Antena 1 / Reacția actriței când i s-a spus că nu i se potrivește niciun rol

Actrița explică motivele pentru care nu a mai apărut în serialele de la Antena 1 și dezvăluie cum s-a simțit atunci când producătoarea Ruxandra Ion i-a spus că nu există un rol pentru ea în seria de comedie „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Cristina Ciobănașu a fost o prezență constantă în proiectele lui Ruxandra Ion pentru Antena 1, dar acum își explică decizia de a se retrage temporar din lumea serialelor.

Motivul pentru care Cristina Ciobănașu nu mai apare în serialele de pe Antena

Cristina Ciobănașu a devenit cunoscută pentru rolurile sale în serialele difuzate de Antena 1, având o colaborare de lungă durată cu producătoarea Ruxandra Ion. Cu toate acestea, actrița a decis să ia o pauză de la serialele TV.

Într-un interviu exclusiv pentru , Cristina Ciobănașu a explicat că a ales să se retragă temporar din proiectele seriale pentru a se dedica carierei sale muzicale și pentru a găsi un echilibru în viața sa. Ea a vorbit despre dorința sa de a lansa o piesă care să reflecte cu adevărat experiențele și sentimentele sale din ultimii ani.

„Îmi doresc să lansez piesa în care cred cel mai mult și deocamdată acea piesă e în lucru".

Reacția sinceră a actriței când i s-a spus că nu există niciun rol pentru ea

Când i s-a spus că nu există un rol potrivit pentru ea în seria „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, Cristina Ciobănașu a avut o reacție sinceră și a simțit că aceasta era o oportunitate de a-și lua o pauză bine meritată.

„Evident că dorința există, faptul că nu am fost implicată până acum în niciunul dintre proiecte a fost cumva un cumul de factori, în sensul în care m-am bucurat că Ruxandra nu a găsit niciun rol care să mi se potrivească, pentru că eu îmi doream foarte mult să iau o pauză. Și atunci a fost așa. Întâi Ruxandra mi-a zis, în momentul în care pregătea Lia, că nu are niciun rol care să aibă cât de cât alura mea sau care să mi se potrivească și, în momentul în care mi-a spus, eu efectiv m-am luminat și am zis: ce bine!”, a spus Cristina Ciobănașu pentru sursa citată.

Actrița a subliniat că este recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care i le-a oferit Ruxandra Ion de-a lungul timpului și pentru toate rolurile pe care le-a interpretat, dar a simțit că era momentul să facă o schimbare pentru a-și găsi bucuria și echilibrul în viață.