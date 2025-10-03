Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei

Gheorghe Turda și Constantin Enceanu efuză să-și mai vorbească de peste patru ani de zile, după o încăierare avută la o petrecere. Atunci, simțindu-se jignit de vorbele colegului său de breaslă, Gheorghe Turda i-a aruncat cu apă în față. Într-un interviu acordat recent, cântărețul de muzică populară a vorbit despre acel conflict și dacă există șanse de reconciliere între cei doi.

Mai există sau nu loc de împăcare între cei doi cântăreți de muzică populară

susține că de la incidentul din urmă cu patru ani, nu s-a mai întâlnit la niciun eveniment cu Constantin Enceanu, dar nu respinge ideea de a se saluta sau de a face pace cu acesta.

„Nu am făcut pace cu el, m-a jignit rău atunci. Dacă ne vom împăca vreodată? Nu știu ce să zic, până acum nu ne-am văzut la niciun eveniment, poate că, din politețe, ne-am saluta. Nu știu ce să zic. El are însă un mare , se dă măreț, este genul de om care nu știe să se comporte cu valorile acestei țări, așa că nu prea am ce să iert.

Lumea îl place, are spectacole, dar fiecare răspunde de valoarea sau de nonvaloarea lui. Nu zic eu dacă e un artist bun sau nu”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Click!.

De la ce a început conflictul dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu

Potrivit lui Gheorghe Turda, conflictul a luat naștere chiar în timpul unui moment artistic de-al său. Cântărețul susține că a fost întrerupt de Constantin Enceanu, iar asta l-a înfuriat și l-a determinat să arunce un pahar cu apă pe el.

Gheorghe Turda neagă vehement acuzațiile potrivit cărora i-ar fi lovit pe el sau pe fina lui Ionuț Dolănescu.

„Am cântat cea mai frumoasă doină, din repertoriul meu, Doina ardelenilor, iar, la a doua strofă, Constantin Enceanu s-a ridicat și mi-a oprit cântarea. A început să urle și să comenteze că de ce cântă Turda?!

M-am enervat, am aruncat cu apa dintr-un pahar, nu l-am lovit. A fost un gest cum a făcut Corneliu Vadim Tudor. Nu e adevărat că am lovit-o pe fina lui Dolănescu”, a povestit Gheorghe Turda, pentru Star Popular.

Cine a intervenit în disputa celor doi artiști

Ionuț Dolănescu, prezent și el la acel eveniment, a intervenit în conflictul celor doi artiști. El mărturisește că încă se gândește cu regret la acel incident, dorindu-și ca cearta dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu și să nu fi avut niciodată loc.

„Îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Eu când mă întâlnesc cu colegii sau prietenii, beau ca să mă simt bine, nu ca să devin agresiv. A fost o întâmplare nefericită, regretabilă, cred că viitoarea mea fină se simte bine, nu am mai vorbit cu ei de atunci. Oricum, gestul nu face cinste nimănui și nu e frumos.

Eu mi-am respectat și îmi iubesc colegii, îmi pare rău și pentru Constantin Enceanu, care îmi este amic, îmi pare rău și pentru domnul Gheorghe Turda, la vârsta dumnealui n-ar trebui să se enerveze pentru că poate oricând să-i plesnească ceva la cap”, a declarat .