Meghan Markle a devenit iar ținta criticilor și ironiilor, de data aceasta din cauza unui clip cu ea gătind un curcan pentru Ziua Recunoștinței. Ea s-a ales cu porecla „Salmonella Sussex”, care s-a răspândit rapid.

Ce i-au reproșat internauții lui Meghan Markle

Meghan Markle a frecat cu condimente și cu coajă de lămâie un crud într-o tavă de friptură.

Problema e că a făcut acest lucru cu inelele și brățările pe mâini. Păstrarea bijuteriilor pe mâini în timp ce manipulezi carnea crudă e o greșeală elementară în materie de siguranță alimentară.

Oamenii au reacționat imediat și au taxat-o: „Ce scârbos, și asta e o cunoștință de bază în manipularea alimentelor”.

Cu această ocazie, ea s-a ales cu porecla „Salmonella Sussex”, care s-a răspândit rapid în online.

Ce mesaj a vrut să transmită Meghan Markle în clipul său

Ceea ce face reacția și mai intensă este contextul, notează . Meghan Markle tocmai împărtășise un mesaj sincer de Ziua Recunoștinței prin intermediul brandului său de lifestyle, As Ever, exprimându-și recunoștința față de susținători și bucuria de a fi gazdă – completată cu urări calde de sărbători pentru familie, prieteni și fani.