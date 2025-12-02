B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)

„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 15:38
„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
Meghan Markle. Sursa foto: Hepta - Ferrari Press Agency / Netflix
Cuprins
  1. Ce i-au reproșat internauții lui Meghan Markle
  2. Ce mesaj a vrut să transmită Meghan Markle în clipul său

Meghan Markle a devenit iar ținta criticilor și ironiilor, de data aceasta din cauza unui clip cu ea gătind un curcan pentru Ziua Recunoștinței. Ea s-a ales cu porecla „Salmonella Sussex”, care s-a răspândit rapid.

Ce i-au reproșat internauții lui Meghan Markle

Meghan Markle a frecat cu condimente și cu coajă de lămâie un curcan crud într-o tavă de friptură.

Problema e că a făcut acest lucru cu inelele și brățările pe mâini. Păstrarea bijuteriilor pe mâini în timp ce manipulezi carnea crudă e o greșeală elementară în materie de siguranță alimentară.

Oamenii au reacționat imediat și au taxat-o: „Ce scârbos, și asta e o cunoștință de bază în manipularea alimentelor”.

Cu această ocazie, ea s-a ales cu porecla „Salmonella Sussex”, care s-a răspândit rapid în online.

Ce mesaj a vrut să transmită Meghan Markle în clipul său

Ceea ce face reacția și mai intensă este contextul, notează OK! Magazine. Meghan Markle tocmai împărtășise un mesaj sincer de Ziua Recunoștinței prin intermediul brandului său de lifestyle, As Ever, exprimându-și recunoștința față de susținători și bucuria de a fi gazdă – completată cu urări calde de sărbători pentru familie, prieteni și fani.

Tags:
Citește și...
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Monden
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Monden
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Monden
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)
Monden
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)
Andreea Bălan a avut parte de-o surpriză de ziua numelui. Cum a răsfățat-o viitorul soț
Monden
Andreea Bălan a avut parte de-o surpriză de ziua numelui. Cum a răsfățat-o viitorul soț
Cornel Păsat, despre CRBL: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a povestit dansatorul
Monden
Cornel Păsat, despre CRBL: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a povestit dansatorul
Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”
Monden
Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Monden
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
Monden
Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
Monden
Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
Catalin Drula
Ultima oră
16:12 - MaDonna Maria, spitalul premiat la nivel național. Evoluția unei instituții medicale și viziunea liderului care a dus-o în topul performanței din România
15:59 - De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
15:48 - Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată
15:39 - Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
15:07 - A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul
15:07 - Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
14:58 - Scene șocante într-un magazin de lux: un bărbat a înghițit o bijuterie. Cum și-a motivat acesta fapta
14:49 - Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
14:41 - Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
14:33 - Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)