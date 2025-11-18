Cântăreața Andreea Bălan a vorbit deschis despre despărțirea de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale sale și actual candidat POT la Primăria Capitalei. Într-un podcast recent, artista a dezvăluit motivul care a stat la baza deciziei de a pune capăt căsniciei.
Andreea Bălan și George Burcea au pus capăt relației lor în 2020. Decizia de a se separa a venit ca o consecință a unor probleme personale majore din cuplu. Cântăreața a recunoscut că viciile partenerului au fost un motiv important al rupturii. Aflată la un moment de răscruce, artista a simțit că era obligată să ia atitudine pentru a-și salva viața și pentru a oferi un exemplu adecvat fetițelor sale.
„Pentru mine a fost de viață și de moarte să mă schimb. Eu nu mai puteam continua așa. Am văzut că am rămas cu doi copii singură și că alegerile mele nu au fost potrivite pentru că unul m-a înșelat (n.r. Keo) și am zis că nu mai iau unul așa, iau unul așa, că poate ăsta nu mă înșală, dar avea vicii (n.r. George Burcea). Aveam și doi copii și am o responsabilitate emoțională față de ele să le ofer un exemplu bun. Pentru mine a fost vital să mă schimb și să mă vindec”.
Episodul în care George Burcea a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan a fost momentul decisiv al despărțirii. Incidentul a avut loc chiar în perioada în care relația celor doi se destrăma.
Într-un interviu acordat în emisiunea „În oglindă” în 2021, fostul soț al Andreei Bălan a confirmat că a consumat stupefiante. El a ținut să precizeze că a fost un eveniment singular.
„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte mult timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”.
El a explicat că sentimentul de abandon a contribuit la acel moment de slăbiciune. Actorul a adăugat că acest sentiment a fost motivul pentru care a avut o „scăpare”.
După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan a avut o altă relație eșuată, de data aceasta cu Tiberiu Argint. Artista a descris-o ca fiind cea mai dificilă de până atunci. Această experiență a determinat-o să facă o pauză de la viața amoroasă, iar perioada de singurătate s-a dovedit necesară pentru introspecție și vindecare emoțională.
„După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci m-am oprit și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela, eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație”.
După doi ani în care a stat departe de orice fel de relație, artista și-a găsit echilibrul alături de Victor Cornea. Cei doi urmează să se căsătorească în primăvara anului viitor.