Este sărbătoare pentru Andreea Bălan și Victor Cornea. Sportivul a împlinit 32 de ani și chiar dacă ziua de naștere și-a petrecut-o pe terenul de tenis, oamenii apropiați au avut grijă să-l sărbătorească în avans.

Ce relație are Victor Cornea cu fiicele Andreei

Andreea Bălan a marcat ziua de naștere a logodnicul ei printr-un mesaj emoționant și un filmuleț cu momentele frumoase din timpul , postate pe rețelele de socializare. Artista a ținut s-i mulțumească pentru sprijinul și iubirea pe care i le-a oferit ei și fetițelor sale deopotrivă.

„La mulți ani, iubirea mea!

Astăzi este o zi specială, ziua în care s-a născut omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată.

Sunt extrem de recunoscătoare că ești în viața noastră, că ne iubești pe toate trei și că, datorită ție, ne simțim cele mai fericite și împlinite”, și-a început Andreea Bălan mesajul.

Pentru ce îi este Andreea Bălan recunoscătoare lui Victor Cornea

În continuarea mesajului său, Andreea Bălan a subliniat o parte dintre calitățile pe care le apreciază la ei. Artista a încheiat postarea cu o declarație de dragoste pentru tenismen.

„Victor, ești un om extraordinar, un campion pe teren și in viata reala! Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva atât de ambițios, atât de disciplinat, atât de empatic și atât de frumos sufletește… și fizic.

Te admir pentru tot ceea ce ești și pentru tot ce faci, pentru felul în care ne faci să zâmbim în fiecare zi și pentru bunătatea pe care ne-o oferi necondiționat.

Te celebrez azi și în fiecare zi, pentru că meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu. Îți mulțumesc că ne ții de mână prin viață și că faci din fiecare zi o poveste frumoasă.

Te iubim infinit și suntem recunoscătoare că ești al nostru!”, a încheiat postarea cântăreața.

Cum a răspuns Victor Cornea

În doar câteva ore de când a fost încărcată pe rețelele de socializare, postarea Andreei Bălan a strâns peste 16 mii de aprecieri și 200 de comentarii. Internauții s-au întrecut în urări pentru sportiv, iar acesta a ținut să le mulțumească tuturor pentru că și-au rupt din timpul lor.

„Mulțumeeesc tuturor pentru urări!! Sunteți minunați!! Apreciez mult de tot!! Va pup si va îmbrățișez cu drag!”, ascris Victor Cornea în secțiunea de comentarii.

În ceea ce privește reacția pe care a avut-o la postarea făcută de logodnica sa, tenismenul a postat un comentariu cu mai multe inimioare și emoticoane cu ochi înlăcrimați, semn că declarația și filmulețul postate de Andreea Bălan l-au emoționat profund.

Când va avea loc nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie la începutul lunii decembrie, când cei doi parteneri, împreună cu copiii lor, erau în drum spre Laponia. Ulterior, cântăreața a dezvăluit și motivul pentru care tenismenul a ales ca evenimentul să aibă loc în timpul unui zbor.

„L-am întrebat de ce a făcut așa, în avion, și a făcut-o pentru că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate. Mi s-a părut extrem de frumos să fie așa cu martori, cu cei 150 de pasageri, 150 de suflete care au vibrat alături de noi. A fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie”, a spus Andreea, pentru Știrile Antena Stars.

Ulterior, cei doi au amânat data nunții, iar asta pentru că artista și-a dorit să aibă suficient timp pentru a o planifica.

„Punem la anul, să am timp să organizez. Va fi primăvară sau vară, vom găsi o săptămână în când e mai liber el (n.r. Victor Cornea). Facem în România, cu prietenii, cu părinții. M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni, chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a declarat Andreea Bălan, pentru .