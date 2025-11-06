Mâine, 7 noiembrie, începe Black Friday, iar românii sunt deja pregătiți pentru marea zi a reducerilor. Coșurile de cumpărături se umplu, cardurile sunt încărcate și listele de dorințe sunt mai lungi ca oricând. Și vedetele și-au plănuit pe ce o să cheltuie banii în Vinerea Neagră. Elena Merișoreanu și Alina Pușcaș se limitează la strictul necesar, în timp ce Oana Lis se abține complet de la a face cumpărături.

Ce își dorește Elena Merișoreanu cu orice preț

Celebra interpretă de muzică populară Elena Merișoreanu este pregătită pentru Black Friday, dar preferă achizițiile practice, nu cele extravagante. Artista a mărturisit că își dorește o , pe care intenționează să o cumpere cu ajutorul soțului ei, responsabil cu achitarea comenzilor ei.

„Scumpii mei, eu vreau neapărat o mașină de spălat vase. Am deja una, dar vreau să o schimb. Am una preferată de la Bosch. Eu habar n-am cât costă chestiile astea, că nu fac eu niciodată cumpărăturile. Soțul meu le face. Eu doar comand și el execută”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Cancan.

Ce practică are Alina Pușcaș când face cumpărături

Alina Pușcaș răspunde și ea tentațiilor de Black Friday. Vedeta își dorește produse pentru locuință, în special umidificatoare de dimensiuni mari, potrivite pentru casa sa situată lângă apă. Ea recunoaște că, la fel ca majoritatea românilor, pune multe produse în coș și, la final, renunță la o parte dintre ele.

„Eu deja am pus în coș umidificatoare. Am nevoie neapărat pentru acasă, pentru că se face umiditate la sol. Casa noastră e lângă apă și așa se întâmplă în general. Acum costă până în 2000 de lei, că nu sunt din acelea micuțe. Sunt mari! Sper să facă un discount generos cu ocazia Black Friday. În general, eu pun în coș multe și la sfârșit mai scot din ele, ca oricine. Îmi doresc foarte mult ceva de la Dyson. Am deja un aspirator de la ei, dar știi că sunt foarte scumpe, dar și foarte bune. Să vedem discount-urile!”, a spus .

De ce o să se abțină de la cumpărături Oana Lis

În timp ce multe vedete se pregătesc de cumpărături, Oana Lis a decis să se abțină anul acesta. Vedeta recunoaște că, deși are o listă lungă de produse dorite, prioritățile sale sunt altele. Soțul ei, Viorel Lis, are nevoie de îngrijiri și tratamente medicale costisitoare, iar acest lucru o determină să fie chibzuită și să nu cedeze tentațiilor de Black Friday.

„Ce dacă e Black Friday? Eu am nevoie de multe lucruri, dar trebuie să țin de bani pentru Viorel, pentru medicamente. Am un coș plin de cumpărături, dar nu o să dau comanda că nu am bani. Nu am bani, asta e!”, a spus Oana Lis.