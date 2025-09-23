Teo Trandafir, , a făcut mărturisiri impresionante despre momentul în care i s-a declanșat boala, ce avea să o țină luni bune pe patul de spital din Viena.

a povestit de unde a pornit afecțiunea de care a suferit, dar și cine este prima persoană de care și-a amintit, atunci când s-a trezit din ultima anestezie generală.

De unde a pornit boala lui Teo Trandafir

Anul 2011 avea să devină anul încercărilor pentru Teo Trandafir. Celebra prezentatoare TV a suferit cinci anestezii generale, într-o lună și jumătate, după ce a fost diagnosticată cu pancreatită. Boala însă, a pornit undeva mai din trecut.

Se pare că din cauza unei pietre din colecist, lucrurile s-au complicat teribil. Ajunsă în spitalul din Austria, Teo a aflat că timp de zeci de zile, aproape o sută, nu se va mai ridica din pat. Vedeta a explicat însă, că toată această experiență dureroasă, a învățat-o lucruri pe care le aplică și în prezent.

„Mi-a plecat o piatră din colecist, care mi-a blocat pancreasul. Pancreasul a zis «o dizolv». Doar că n-a dizolvat-o și toată otrava aia mi-a intrat mie în sistem. Și mi s-a întâmplat de-acum pe acum. Fără preaviz, fără stai să vezi, că vine urgia. Funny stuff. Și la un moment dat m-au dus la Viena. Problema mea era că eram în cămașă de noapte și în papuci. Problema mea, în pătura cu care am fost transportată la avionul privat, că am fost cu avioane private, cu nenorocire mare, era că îmi pierd papucii, sora mea. Nu mă interesa că o să crăp. Strângeam degetele de la picioare să țin papuci. Ajung eu la Viena. Încep ăia să mă trateze. A doua zi dimineață, normal, să mă duc și eu la cele cuvenite dimineața. Că omul dimineața, you know, normal. Nu erau papuci. Și întreb. La care ei spun: nu veți coborî din pat. Ha! Cum adică nu voi coborî din pat? Și unde…. Aici. În pat? Nu vă veți mișca de aici.

Nu m-am mișcat de acolo zeci de zile. Zeci de zile în care am stat într-un pat, spălată și aranjată într-adevăr, îngrijită dumnezeiește, cu cearșafuri schimbate, repede, să nu fac escare, cu niște soluții speciale să nu fac escare. Eugenia, îți spun ceva ce sper să nu afli vreodată în viața asta. Statu’ pe spate o sută de zile, te face să te doară tot. Pentru că ea, coloana, nu-i obișnuită să stea țeapănă în aceleași poziții. Nu. Și mă întrebau ăștia da’ ce vă doare? Organismul. Mă doare organismul. Și îmi dădeau paracetamol. La cât mă durea pe mine, ar fi trebuit să-mi facă două lăzi de paracetamol. Poate, poate. Poate, poate simțesc ceva, știi, ca-n bancuri. Deci, una peste alta a fost o experiență psihică interesantă, pentru că m-am înțeles. Mă nenică, avem vreo posibilitate să schimbăm ceva? Mi-a rămas până ziua de azi. Pot să schimb ceva la chestia asta? Nu. Și ne zbatem ca să…? Las-o așa, că merge așa. Ține așa. Și-am mers mai departe până când s-a mai rezolvat problema”, a povestit Teo Trandafir, podcastul moderat de Eugenia Șerban.

De cine și-a amintit Teo, când s-a trezit din ultima anestezie generală

Deși lucrurile păreau că sunt pe drumul cel bun, mare hop pentru Teo Trandafir a venit în momentul în care a fost supusă ultimei anestezii geenrale. Atunci, trezită după intervenție, Teo a realizat că nu mai știa nimic despre ea. Nici cine este, nici dacă este femeie sau bărbat, nici dacă are familie.

Totuși, un scris și o fotografie i-au atras atenția, iar atunci, a realizat că își va reveni ușor, ușor, trebuie doar să aibă răbdare. Aceasta s-a gândit la George Clooney, văzând o fotografie, iar mai târziu însă, și-a dat seama de ce acesta i-a fost primul nume. Vedeta de televiziune îl apreciază foarte mult pe Răzvan Exarhu și dintotdeauna a găsit o asemănare între cei doi bărbați. Astfel, a înțeles că de fapt gândul ei a zburat la Exarhu.

„După, cred că, ultima anestezie generală, care, totuși, a durat uriaș, mă trezesc, oarecum, și zic, ce… Cum mă cheamă? N-am nici cea mai vagă idee. Sunt fată sau băiat? Nici cea mai vagă idee. Zic, boss, nu e… . Asta nu e șmecherie deloc. Părinți, copii, îți amintești ceva? Eu tot vorbeam cu mine, în speranța că… Tot timpul am vorbit cu mine. Și acum vorbesc cu mine. Și zic, ăăă… Cum o dăm? Zic fii calmă, fetiță. Poți să schimbi ceva în legătură cu asta? Nu. Poți să spui ceva? Nu. Și la un moment dat, cu stăteam eu, văd o poză și un scris: George Clooney.

Wow! George Clooney! Zic, perfect! E prima fază. O să-mi aduc aminte și altele. Doar să fiu calmă. George Clooney. Și știu și de ce George Clooney. Abia dup-aia mi-am explicat. Toată viața am avut senzația că Răzvan Exarhu, pe care îl iubesc cu sufletul din mine, semănă cu George Clooney. Au același zâmbet. Deci eu mi-am adus aminte de Exarhu și mi-a venit George Clooney. Înțelegi? Adică, mintea sedată și vai capul ei și supra-solicitată, joacă niște feste, de mori de râs. Sau nu. Sau mori, pur și simplu (n.r. râde)”, a adăugat prezentatoarea TV.