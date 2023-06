Decizia Monicăi Odagiu, după accidentul din Capitală care i-a marcat viața: „Mă ține pe linia de plutire”

în aprilie într-un accident rutier, în zona centrală a Capitalei. Autoturismul condus de aceasta a lovit un pieton în vârstă de 35 de ani care a decedat.

Odagiu a lipsit o perioadă de pe Internet, după accidentul în care a fost implicată. , actrița a trebuit să își anuleze spectacolele.

Ce decizie a luat Monica Odagiu, după accidentul din centrul Capitalei

Întrebată dacă după ce a trecut prin tragica întâmplare mai merge la terapie și dacă mai simte nevoia de cineva să o ajute, Monica Odagiu a răspuns că în continuare face terapie și pe această cale le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături.

„Da. În toată această perioadă, în afară de terapeut, trebuie să mulțumesc și pe această cale tuturor oamenilor care au fost alături de mine, oameni cărora nu am cum să le mulțumesc vreodată pentru felul în care au fost acolo și care m-au sfătuit să merg la terapie, pentru că eu nu credeam neapărat în terapie, dar mi-au spus că ar cam fi cazul și am simțit și eu asta. În prezent merg în continuare, mă ține pe linia de plutire, sunt funcțională după cum puteți observa, nopțile sunt mai grele, dar sunt ok”, a spus Odagiu, potrivit Playtech.ro.

Monica Odagiu are o nouă pasiune

Actrița a fost atrasă de muzică încă de la 5 ani de când le-a spus părinților săi că vrea să facă un instrument. Ea are 12 ani de pian clasic în spate și a făcut și o școală de muzică.

„Eu am început cu muzica la 5 ani când m-am dus la ai mei și le-am spus că vreau să fac un instrument, mai exact vioară clasică. Și când am ajuns la școală mi-au spus că am mâna un pic prea mică pentru acest instrument și că ar trebui să mai aștept un an. Nu am mai vrut să aștept și atunci au zis: poți să faci pian clasic. Și am început cu pianul clasic, am continuat, am 12 ani de pian clasic în spate, am făcut o școală de muzică și când a venit vorba să dau la facultate, m-am sfătuit cu sora mea, care deja terminase o facultate de teatru, fiind cu 10 ani mai mare, și mi-a zis: “Nu ți-ar plăcea?” Eu făcusem parte din serialul muzical “Pariu cu viața” și aveam experiență cu camera. Decizia am luat-o împreună cu sora mea și am zis că și meseria asta este o meserie pe care mi-aș dori să o fac, iar acum în momentul acesta sunt într-un punct în care îmi doresc să le îmbin pe amândouă: și muzica și actoria, pentru că nu pot să aleg”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.