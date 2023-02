Delia Matache își dorește să participe la „America Express”, dar cu o singură condiție. Artista i-a mărturisit totul Andreei Bălan: „Nu merg decât dacă merg cu el”

Delia a fost întrebată de Andreea Bălan, cea care a luat parte la această aventură, dacă nu și-ar dori să meargă și ea.

Dialogul a avut loc în timp ce Andreea Bălan a fost invitată în cadrul unei ediții speciale „iUmor”, iar în pauzele de la filmări cântăreața a vorbit despre aventura din show-ul de televiziune de la Antena 1.

Delia Matache vrea să participe la „America Express”, dar cu o singură condiție

Cântăreața i-a mărturisit Andreei Bălan că își dorește să participe în cea mai tare aventură a vieții ei, doar cu o condiție: aceea de a-l avea pe soțul său aproape.

„Vreau să merg, dar e foarte important cu cine mergi. Eu vreau să merg doar cu Răzvan, doar cu el, pentru că numai în el am încredere. Dar nu poate să se rupă de telefon, tabletă și mailuri. Nu merg decât dacă merg cu el, altfel nu”, a spus Delia Matache.

Delia Matache, despre soțul ei Răzvan

În anul 2012, Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit. Cei doi formează o echipă și în viața privată, dar și în cea profesională, el este managerul cântăreței. Recent, în cadrul podcastului lui Gojira, Delia a vorbit despre începuturile lui Răzvan în cariera de manager al ei, dar și despre cât de priceput este soțul său, în tot ceea ce face.

„Răzvan este pe științe exacte, eu sunt o parte creativă, el e cu spirit și calcule și de toate. Ne completăm perfect. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și am avut eu intuiția să-mi dau seama că el are potențial de așa ceva. Când ne-am cunoscut noi, nu făcea asta”, a declarat cântăreața.

Și a continuat: „Ușor, ușor, am început să-mi dau seama că e extrem de talentat în treaba asta, în diverse lucruri. E un bun manager, e bun în multe direcții. Uneori nu înțeleg cum ține pasul cu toate lucrurile. E exact și calculat și știe foarte multă informație. Nu există ceva să nu știe.

Mi se pare fenomenal. : hei, tu, iubire! Nu ai vrea să facem treaba asta împreună, cumva? Simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni, am avut experiențe cu oameni care m-au dezamăgit.

Era ușor să furi, era ușor să mă furi. I-am zis lui Răzvan să fim o echipă, pentru că în el aveam încredere. Suntem o familie, hai să facem chestii frumoase împreună. Acum e prins în multe alte direcții. Notează, scrie, continuu”, a mai spus Delia, despre soțul ei, Răzvan, potrivit .