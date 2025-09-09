Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”

a venit cu o dezvăluire care i-a lăsat pe toți mască! Vedeta TV se pregătește să fie mămică. Încă nu e , însă își dorește mult să aibă un copil.

Delia a fost super încântată de un moment care a avut loc în prima ediție a emisiunii The Ticket, acolo unde ea se află în juriu.

Show-ul a deputat cu momentul unor copii talentați, unde artista i-a privit cu admirație pe copii, iar la final a făcut o dezvăluire emoționantă și surprinzătoare. Ea a declarat că momentul a făcut-o să se gândească serios la un copil. Cu toate că ani la rând a exlus posibilitatea de a deveni mamă, iată că acum își dorește acest lucru.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a spus Delia Matache, la The Ticket, potrivit .

În urmă cu ceva timp, Delia a răbufnit, sătulă fiind de criticile legate de faptul că nu are copii.

„Mama s-a obișnuit cu ideea, știe. Și chiar mi-a zis recent: «Foarte bine, ai avut dreptate, mai bine așa, stai fără stres, ești foarte bine așa» Eu cred că nu aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare pe umeri, enormă.

E o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața, îl cari toată viața după tine, nu scapi de el niciodată, doar atunci când mori. Mă panichează chestia asta”, a declarat Delia, în urmă cu ceva timp, în cadrul podcastului Ac de siguranță cu Răzvan Exarhu.