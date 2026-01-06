Demisie neașteptată în televiziune. După o carieră de peste 15 ani în calitate de prezentator al emisiunii XtraNightShow, Dan Capatos a luat decizia de a părăsi trustul de televiziune, și nu singur, ci și întreaga echipă din spatele camerelor de filmat a părăsit postul.

Prezentatorul TV a anunțat că din 2026 va face parte dintr-un alt proiect. Această mutare reprezintă o schimbare majoră pentru Capatos, care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească timp de peste un deceniu și jumătate.

Demisie neașteptată în televiziune. Cum a afectat plecarea lui Capatos echipa XtraNightShow

Schimbările survenite la începutul acestui an au avut un impact semnificativ asupra întregii echipe din spatele emisiunii . Producătoarea emisiunii a transmis un mesaj prin care a anunțat că proiectul XNS a ajuns la final. Plecarea lui Dan Capatos nu a fost un proces solitar. Alături de el, și DJ-ul Silviu Andrei, dar și echipa tehnică care a susținut emisiunea au decis să își ia rămas bun de la format.

„Unele povești se încheie ca să facă loc altora noi. Noi, echipa care a produs XtraNightShow, nu mai continuăm emisiunea. Fiecare dintre noi se pregătește pentru următorul pas – ceva mai bun, mai mare, mai adevărat. Dar un lucru rămâne neschimbat: am fost și vom rămâne cea mai mișto echipă care a fost vreodată pe TV. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Ne revedem curând, în alte povești”, a spus producătoarea emisiunii, potrivit .

Unde își continuă acum Dan Capatos activitatea profesională

După despărțirea de Antena 1, Dan Capatos nu a stat mult pe margine. Prezentatorul va merge la Cancan.

„Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte ‘Totul e Cancan’”, a declarat Capatos, arătându-și entuziasmul pentru această nouă colaborare.