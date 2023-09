Denise Rifai, dezvăluiri despre unde a poposit vara aceasta. Care este orașul în care s-ar muta prezentatoarea TV: „Îl iubesc profund”

Denise Rifai este din țara noastră. Discretă din fire, prezentatoarea emisiunii „40 de întrebări” a dezvăluit că în această vară a fost într-o binemeritată vacanță la Istanbul, unul dintre orașele sale de suflet.

Se pare că aceasta este impresionată de fiecare dată de locurile și oamenii pe care îi întâlnește, dându-i o energie aparte cu care se întoarce mereu acasă.

Denise Rifai ar renunța la Capitală pentru un singur oraș

În vârstă de 37 de ani, Denise Rifai a vorbit de curând despre cum și-a petrecut vacanța de vară, dar și despre ce a impresionat-o, în mod deosebit, în perioada aceasta de relaxare.

„Istanbul este un loc deosebit pentru mine, unde . Am petrecut câteva zile acolo și am simțit că m-am reîncărcat. Apoi, am vizitat Constanța, un oraș pe care îl iubesc profund. Este al doilea oraș, după București, unde mi-ar plăcea mult să locuiesc.

Unele zone din Constanța păstrează amprenta trecutului si emană o energie specială. Am întâlnit aici, în Constanța, oameni minunați. Pentru mine, legătura cu marea și apa este esențială, și pot spune că m-am bucurat din plin de această vacanță. Am revenit cu forțe proaspete și abia aștept reîntâlnirea cu publicul”, a declarat prezentatoarea pentru .

Cum reușește prezentatoarea de la Kanal D să se mențină în formă

Pe lângă cariera de succes, Denise Rifai este extrem de atentă la modul în care arată. Vedeta a povestit faptul că la alimentele pe care le consumă și preferă să mănânce doar din anumite locații, pe care le cunoaște destul de bine.

„Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi.

Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce. Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea, pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald”, a mai spus Denise Rifai într-un interviu pentru sursa menționată.