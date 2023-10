Denise Rifai rupe tăcerea! Prezentatoarea a vorbit pentru prima dată despre Dan Bittman, după ce au apărut împreună la mare: „Este parte din viața mea!”

Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, a rupt tăcerea în ceea ce privește relația sa cu Dan Bittman, după ce au fost surprinși împreună pe litoralul românesc. Chiar dacă a spus că artistul este „parte din viața” ei, prezentatoarea nu a confirmat că formează un cuplu cu acesta.

Denise Rifai și Dan Bittman au fost văzuți împreună de mai multe ori. În emisiunea de la Kanal D, la „40 de întrebări”, artistul i-a oferit prezentatoarei un inel simbolic. După acest gest, cei doi au fost surprinși vorbind la mai multe evenimente, ba mai mult, s-au și pozat împreună.

Denise Rifai, primele declarații despre relația cu Dan Bittman.

După ce au fost văzuți împreună pe litoralul românesc, cei doi nu au făcut nicio declarație despre apariția lor. La două luni distanță, prezentatoarea a venit cu primele declarații.

„Dan este un om foarte important pentru mine și este parte din viața mea!”, spune ea.

De asemenea, Denise Rifai a vorbit și despre planurile pe care le are la vârsta de 38 de ani. Ea susține că încă nu a ajuns unde își dorește cu adevărat să fie.

„Nici nu am început să fiu cine îmi doresc eu să fiu! Suntem pe scară, urc, urc, urc! Și cel mai important este să fiu sănătoasă și să fim sănătoși și dacă suntem sănătoși o să fie și se poate să faci de toate pentru că ai posibilitatea să lupți și să împlinești tot ce îți dorești. E foarte important această parte, să fim sănătoși! Și mai am două dorințe, de fapt 3! Am 3 dorințe pe anul ăsta dar mi le țin în gând și vreau să se împlinească și poate la anul, pe vremea asta, după ce se vor fi împlinit, ți le spun!”, a mai spus Denise Rifai, potrivit .