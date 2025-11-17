În primul weekend de la deschdiere, Târgul de Crăciun de la Craiova a atras peste 250.000 de vizitatori. De la mic la mare, pofticioși sau flămânzi, oamenii au format cozi pentru mâncare. Însă, nu produsele tradiționale au fost cele mai vânate, ci desertul creat de un celebru influencer.

Cât au trebuit să scoată oamenii din buzunare pentru desertul creat de celebru influencer

Andrei Croitoru, cunoscut în mediul online drept , și-a asigurat un lco la Târgul de Crăciun din Craiova. Printre tarabele cu mici, cârnați, sarmale și vin fiert, târnărul și-a încercat norocul cu un desert inedit. Oamenii au așteptat chiar și o oră pentru a-l gusta.

Produsul este un crumble ce are la bază trei mari ingrediente: budincă, biscuiți sfărâmați și dulceață de zmeură. Acest desert atipic a fost vândut pentru nici mai mult, nici mai puțin de 45 de lei.

„Jos este un blat de biscuiți făcut în casă, cu o budincă catalană, iar deasupra punem topping-uri. Inclusiv cristale de ciocolată”, spune Andrei în videoclipurile pe care le-a făcut de la târg.

În a treia zi de târg, după mii de pahare vândute, Andrei Croitoru a anunțat pe pagina sa de TikTok: „Suntem sold-out. Peste patru mii de pahare date astăzi. Sper că toți ați plecat fericiți”.

Mai exact, căsuța a rămas fără biscuiți. Dar pentru că oamenii așteptau nerăbdători să guste din celebrul desert, influencerul a luat o decizie neașteptată. A dat tuturor celor de la coadă, pe gratis, un pahar cu budinca celebră.

„Toată lumea care a rămas la coadă primește gratis budinca din partea noastră, dar fără crumble”, a mai spus Andrei pe TikTok.

Ce prețuri are mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova

Așa cum era de așteptat, prețurile pe mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova nu sunt chiar cele mai prietenoase cu bugetul. Pentru trei mici și o porție de cartofi prăjiți, vizitatorii trebuie să plătească 46 de lei.

La capitolul mâncare tradițională, prețurile sunt, în medie, următoarele:

O porție de fasole cu ciolan: 25 de lei;

100 grame de sarmale: 10 lei;

100 grame de ciolan de porc: 20 de lei.

Iar masa nu ar fi completă fără un desert. Opțiunile sunt variate și pentru toate bugetele.