B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe

Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe

B1.ro
17 nov. 2025, 17:40
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Sursă foto: TikTok/ @thatandu
Cuprins
  1. Cât au trebuit să scoată oamenii din buzunare pentru desertul creat de celebru influencer
  2. Ce prețuri are mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova

În primul weekend de la deschdiere, Târgul de Crăciun de la Craiova a atras peste 250.000 de vizitatori. De la mic la mare, pofticioși sau flămânzi, oamenii au format cozi pentru mâncare. Însă, nu produsele tradiționale au fost cele mai vânate, ci desertul creat de un celebru influencer.

Cât au trebuit să scoată oamenii din buzunare pentru desertul creat de celebru influencer

Andrei Croitoru, cunoscut în mediul online drept „Guriță Mică”, și-a asigurat un lco la Târgul de Crăciun din Craiova. Printre tarabele cu mici, cârnați, sarmale și vin fiert, târnărul și-a încercat norocul cu un desert inedit. Oamenii au așteptat chiar și o oră pentru a-l gusta.

Produsul este un crumble ce are la bază trei mari ingrediente: budincă, biscuiți sfărâmați și dulceață de zmeură. Acest desert atipic a fost vândut pentru nici mai mult, nici mai puțin de 45 de lei.

„Jos este un blat de biscuiți făcut în casă, cu o budincă catalană, iar deasupra punem topping-uri. Inclusiv cristale de ciocolată”, spune Andrei în videoclipurile pe care le-a făcut de la târg.

@thatandu #oguritamica #romania #mancare #mancaciosul ♬ sunet original – Andu

În a treia zi de târg, după mii de pahare vândute, Andrei Croitoru a anunțat pe pagina sa de TikTok: „Suntem sold-out. Peste patru mii de pahare date astăzi. Sper că toți ați plecat fericiți”.

Mai exact, căsuța a rămas fără biscuiți. Dar pentru că oamenii așteptau nerăbdători să guste din celebrul desert, influencerul a luat o decizie neașteptată. A dat tuturor celor de la coadă, pe gratis, un pahar cu budinca celebră.

„Toată lumea care a rămas la coadă primește gratis budinca din partea noastră, dar fără crumble”, a mai spus Andrei pe TikTok.

@thatandu #oguritamica #romania #mancare #mancaciosul ♬ sunet original – Andu

Ce prețuri are mâncarea la Târgul de Crăciun din Craiova

Așa cum era de așteptat, prețurile pe mâncare la Târgul de Crăciun din Craiova nu sunt chiar cele mai prietenoase cu bugetul. Pentru trei mici și o porție de cartofi prăjiți, vizitatorii trebuie să plătească 46 de lei.

La capitolul mâncare tradițională, prețurile sunt, în medie, următoarele:

  • O porție de fasole cu ciolan: 25 de lei;
  • 100 grame de sarmale: 10 lei;
  • 100 grame de ciolan de porc: 20 de lei.

Iar masa nu ar fi completă fără un desert. Opțiunile sunt variate și pentru toate bugetele.

  • Salam de biscuiți: 15 lei;
  • Papanaș cu smântână: 38 de lei;
  • Gogoșele cu diverse arome: 38 de lei;
  • Kurtos: 30 de lei;
  • Ciocolată Dubai: 40 de lei;
  • 100 grame de ciocolată de casă: 12 lei.
Tags:
Citește și...
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Monden
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Monden
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Monden
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Monden
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Monden
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Monden
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Monden
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Ultima oră
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral
20:20 - Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
20:12 - MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Catalin Drula
19:41 - Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
19:38 - Controalele fiscale vizează fermierii cu subvenții mari. Cum funcționează verificările ANAF
19:29 - Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
19:28 - Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
19:01 - Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri