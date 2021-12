Despărțirea momentului: Irina Tănase ar fi fost părăsită de Liviu Dragnea. Ar fi apărut o a treia persoană

Sfârșit de an cu scântei în casa cuplului Liviu Dragnea și Irina Tănase. Fostul lider PSD și-ar fi părăsit iubita cu 30 de ani mai tânără, potrivit cancan.ro. El și-a făcut bagajele și a plecat din casa în care locuiau împreună, imobil cumpărat de către Irina în timpul detenției lui Dragnea, cu banii acestuia.

De ce s-au despărțit Liviu Dragnea și Irina Tănase

Se pare că motivul ar fi infidelitatea frumoasei blonde. Ea s-ar fi întâlnit pe ascuns, în timpul relaţiei cu Dragnea, cu bărbatul cu care avusese o relaţie și înainte să fie iubita fostului lider politic.

Potrivit sursei citate, adevărul ar fi ieșit la iveală zilele trecute. Liviu Dragnea și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi părăsit-o la începutul acestei săptămâni.

Tot el ar fi fost și cel care a tăiat toate căile de comunicare, blocând-o pe Irina pe rețelele sociale.

Cine ar fi amantul Irinei Tănase?

Potrivit cancan.ro, bunul prieten al lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu, ar fi implicat în această despărțire.

”Este unul dintre apropiații lui Dragnea, dar mulți îl suspectează că a făcut el niște manevre, a băgat niște fitile în tot scandalul ăsta mocnit”, a dezvăluit o sursă D.A.S.

Cu toate acestea, Codrin Ștefănescu, este mereu lângă prietenul lui, Liviu, iar zilele acestea i-ar fi dat și sfaturi, scrie sursa citată.

Ce mai are de spus Irina Tănase după despărțirea de Dragnea?

Contactată de jurnaliștii de la Cancan, Irina Tănase a negat zvonurile, iar Liviu Dragnea nu a răspuns, semn că lucrurile nu sunt tocmai liniștite între cei doi.

Irina Tănase l-a vizitat constant pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova

Irina Tănase l-a vizitat de mai multe ori în penitenciar pe Liviu Dragnea, de-a lungul celor 2 ani în care a fost privat de libertate. În nenumărate rânduri, tânără a fost surprinsă plângând și cerut eliberarea, pe motive de sănătate.

„Teama mea cea mai mare este ca el sa nu mai iasă de acolo. Si nu ma refer aici la ironiile care vor exista in urma acestei declarații. Dorința mea cea mai mare este ca el sa iasă viu si întreg. Teama mea cea mai mare este direct legata de asta. Știm cu toții ca exista foarte multe cazuri in care au intrat acolo si n-au mai ieșit. Un exemplu care îmi vine in minte este consulul Silviu Ionescu, al cărui caz seamănă foarte mult cu ceea se i se întâmplă astăzi lui Liviu. El avea niște probleme de sănătate de care se știa dinainte, dar au fost ignorate”, a susținut iubita lui Dragnea.

Atunci când ziua eliberării a venit, blondina a mers la penitenciar să-l aducă acasă.