Dezvăluiri fără precedent ale unei actrițe: Cât se câștigă în industria filmelor pentru adulți și care sunt riscurile meseriei (video)

Actrițele din industria filmelor pentru adulți câștigă sume uriașe de bani. Acestea nu au un salariu fix. Totul depinde de cantitatea și calitatea filmărilor. Câștigurile tinerilor depind și de „curajul” lor, cu cât mai îndrăzneață și deschisă este o femeie, cu atât aceasta își poate mări prețul. O „muncitoare” al unei case de producție din Ungaria ar putea să încaseze și 100.000 de euro. Angajatele au un program flexibil, dar și zile libere. Toate trec controalele medicale și sunt supuse testărilor la HIV și alte boli cu transmiterea sexuală odată la două săptămâni.

Cum a ajuns Alyssa Bounty în industria filmelor pentru adulți

Alyssa Bounty, unica actriță moldoveancă în filme pentru adulți a deslușit câteva secrete despre domeniul în care se specializează și despre realitățile unei dintre cele mai dezvoltate industrii din lume.

„Drumul meu în industria dată a început aproximativ 3 ani în urmă, după ce am abandonat Colegiul de medicină, când am înțeles că diploma mea nu are nicio valoare în afara Republicii Moldova. Atunci am hotărât să plec cu prietenul meu în Irlanda, la muncă. O perioadă am fost master în manichiură, însă banii din acest hobby nu îmi erau destui. Și m-am apucat de CAMWork.

Devenind tot mai populară în acest domeniu am primit o scrisoare de la un producător din Ungaria, care m-a invitat la un interviu pentru un film porno și am spus: „de ce nu”. Acesta și chiar din prima filmare am primit o sumă mare de bani, aproximativ un salariu dublu în Europa.

Prietenul meu a fost de acord cu decizia mea, mai puțin părinții. Și mama și tata când au aflat s-au supărat pe mine, însă după un timp și multe discuții, au înțeles că nu e nimic rău în lucrul meu, au acceptat, însă preferă să nu vorbim despre el. Cu restul rudelor nu țin nicio legătură după ce s-a aflat cu ce mă ocup și nici sora mea nu acceptă jobul meu”, a mărturisit Alyssa, în cadrul citată de

Riscurile meseriei și prețul acesteia

„Toți actorii suntem obligați prin contract să trecem un șir de analize pentru toate bolile venerice posibile o dată la două săptămâni și datorită acestor analize suntem protejați de riscuri cu 99%. E mult mai sigur să faci sex cu un actor de porno decât cu un om întâlnit în club”, mai spune Alyssa.

Actrița a fost nominalizată la mai multe premii din industria porno. Alyssa spune că datorită acestor nominalizări, a devenit mai cunoscută în diferite țări și mai solicitată de casele de producție.

„Fiecare actor își are prețul său, desigur sunt și prețuri fixe, însă există și posibilitate să-ți pui un preț pe care tu consideri că îl meriți, așa cum am făcut și eu. La bărbați prețul diferă, salariul lor este un pic mai mic, pentru că lor le este mai ușor.

Dacă lucrezi zi de zi poți să ai un salariu și de 100 mii de euro pe lună. , pentru categoria „Solo”, a povestit Alyssa.

Alyssa se gândește la copii și planifică să-și construiască o relație deschisă cu odraslele sale: „Este adevărat și nu este nimic rușinos în asta, cu asta se vor ocupa și ei, adică cu sex nu cu porno”