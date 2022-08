Daniela Crudu este noua vedetă de pe OnlyFans. Cât trebuie să plătești ca să îi vezi postările

Daniela Crudu și-a găsit o nouă vocație. La 33 de ani, continuă să se reinventeze și se reprofilează de la un job la altul. Bruneta a surprins pe toată lumea prin decizia pe care a luat-o, și-a făcut cont pe OnlyFans. Totodată, s-a aflat și cât trebuie să plătești pentru a vedea conținutul postat de fosta asistentă TV pe platforma pentru adulți.

ca fiind o persoană lipsită de inhibiții, însă de această dată, a surprins pe toată lumea. Vedeta s-a reorientat în carieră și și-a început activitatea pe o platformă destinată conținutului pentru adulți.

Daniela Crudu și-a făcut cont pe OnlyFans

Doritorii care vor să vadă conținutul postat de fosta asistentă TV trebuie să plătească un abonament. E vorba despre de 20 de euro pe lună, notează

„Am contracte de imagine. Nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc”, afirma Daniela Crudu cu ceva timp în urmă.

La 33 de ani, un nou drum în carieră, după ce a fost cunoscută mult timp ca fiind asistenta lui Capatos. Bruneta este axată pe imaginea sa, în care face investiții. Așadar, de această dată au ocazia și oamenii cu venituri medii să se bucure de Daniela în ipostaze fierbinți, dar și de conținut personalizat și mesaje private sau postări zilnice.

„M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă”, a spus vedeta.