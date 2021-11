Alexandra Stan a vorbit deschis despre apariţia pe OnlyFans, un site pentru adulţi

Pandemia de coronavirus a fost o lovitură neașteptată pentru mai mai multe vedete din showbizul românesc. Concertele interpreților fiid anulate sau reprogramate. Se pare că unii și-au găsit metode alternative de a câștiga bani.

Cum își câștigă existența

Alexandra Stan este afectată de restricțiile impuse. Vedeta nu mai poate să concerteze la fel de mult, prun urmare veniturile acesteia au scăzut semnificativ.

Tânăra a decis să nu să se plângă, ci să se reprofileze. Aceasta spune că se gândește să se apuce de videochat. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Alexandra nu exclude varianta de a deschide un cont pe OnlyFans, unde poate să-și etaleze formele și să primească mai mulți bani. Internauții sunt dispuși să achite între 5 și 50 de dolari ca să aibă acces la platforma pentru adulți.

Interpreta a primit o ofertă de nerefuzat

Interpreta știe cum să-și scoată formele în evidență și este obișnuită să apară în ipostaze focoase.

„Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută…

Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie ‘In bed with Alexandra Stan’… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie!

Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a mărturisit Alexandra Stan, în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” de la Happy Fish.

Alexandra Stan nu se rușinează că filmulețele cu corpul ei apar pe platforme interzise minorilor. Interpreta vorbește deschis despre experiențele trăite și este mândră de reușitele sale.

Mihai Trăistariu are cont pe OnlyFans

Alexandra Stan nu e singură vedetă din showbizul românesc, care se promovează prin intermediul platformelor 18+. Interpretul Mihai Trăistariu, de asemenea, face parte din aceasta comunitate.

Cântărețul postează imagini în ipostaze provocatoare și își etalează corpul antrenat la sală. Momentan, bărbatul a reușit să posteze 779 de fotografii, să acumuleze peste 17.000 de like-uri. Profilul acestuia are 91 de abonați. Aceasta afacere îi aduce peste 400 de dolari pe lună.

