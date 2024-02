Dezvăluiri neașteptate făcute de Tania Popa. A fost la un pas să renunțe la actorie: „Nu din cauza meseriei, ci din cauza oamenilor”

Tania Popa se numără printre cele mai apreciate actrițe de pe scena teatrului românesc. În vârstă de 51 de ani, fosta concurentă de la la a fost invitată în cadrul unui podcast, acolo unde a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Tania Popa, cele mai intime dezvăluiri

De-a lungul timpului artista a încercat să ascundă în spatele zâmbetului său multă durere. În cadrul podcastului „Laivu’ lu’ Enache” , vedeta a vorbit prin care a trecut.

„Eu sunt un om serios, nu stau să mă joc, hai.. ești bun, nu ești bun. Nu ești bun, la revedere! Am luat pe unul și-l verificăm. Și mi-am jurat că nu o să mă căsătoresc cu un basarabean și, uite, de 13 ani sunt căsătorită cu un basarabean! Primul meu soț a fost un coleg de facultate. Eu mă grăbeam, pentru că la noi când faci 18 ani ești deja bătrână. Și eu eram și virgină, era nebunie…Cinci ani am stat cu primul soț.

Al doilea soț…nu am vrut să mă căsătoresc neapărat. În capul meu era ca până la 25 de ani să fac trei copii. Iar la 24 de ani am intrat în panică. Așa a fost să fie. Am zis: ĂSTA! Și gata….îmi faci un copil și la revedere! Cu al doilea am rămas însărcinată și apoi m-a cerut de nevastă. , făcuse școala militară. Eu am vrut copilul, doar că n-a durat mult. După un an am divorțat.

Ultimul meu soț, pe viață, Slavic, nu are treabă cu meseria de actor, dar este singurul, unicul bărbat din viața mea, care m-a pus pe un piedestal. Eu sunt după părerea lui: cea mai talentată, cea mai bună, cea mai cea”, a mărturisit actrița, notează .

Tania Popa a fost la un pas să renunțe la actorie

Vedeta a ținut să mai precizeze în cadrul podcastului că frustrările au împins-o până în punctul în care și-a dorit să renunțe la meseria sa.

„Am vrut de foarte multe ori să mă retrag, și nu din cauza meseriei, ci din cauza oamenilor din această breaslă. Nu toți. Dar suficienți câți să mă facă să renunț la actorie. , nouă ne trebuie să aveam atmosferă și pe mine mă dărâmă râca, mâncătoria.

Iar eu decât să mă lupt, prefer să renunț. Bărbată-miu mi-a zis să nu renunț, e păcat de cartea ta, de muncă, și pensia va fi bună. Acum îmi permit luxul să aleg, nu ca înainte, când făceam tot, tot”, a mai spus Tania Popa.