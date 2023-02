Diana Șucu, despre afecțiunea cu care s-a confruntat unul dintre băieții ei: „Am găsit foarte mulți părinți care nu știau ...”

Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, s-a retras din televiziune în urmă cu 17 ani, pentru a se dedica familiei.

Recent, fost prezentatoare TV, mama a doi băieți, a vorbit despre momentele dificile prin care ea și soțul ei au trecut când unul dintre fiii lor s-a confruntat cu o boală autoimună pe care a dobândit-o în urma vaccinării.

Diana Șucu, despre momentele dificile prin care a trecut

Diana și Dan Șucu împlinesc anul acesta 18 ani de căsnicie și au doi băieți, Dan Matei şi Petru Andrei Cristian. Acum, fiii lor sunt adolescenți și seamănă izbitor cu tatăl lor. Recent, fosta știristă însă o perioadă dificilă din viața lor, când unul dintre copii s-a confruntat cu o boală autoimună, pe când avea doar 3 ani. Afecțiunea a debutat în urma unui vaccin și ar fi putut avea repercusiuni destul de grave.

Diana Şucu a fost una dintre cele mai plăcute prezențe de pe micul ecran, dar mariajul cu milionarul Dan Şucu i-a schimbat complet viaţa. Numele Şucu i-a deschis noi orizonturi, a început să se implice în campanii umanitare şi, cel mai important, a devenit mamă. Recent, fosta prezentatoare TV a vorbit despre viața ei actuală în cadrul emisiunii La Măruță, dar a dezvăluit și momentele grele prin care au trecut, cu ani în urmă, când unul dintre băieții lor, acum adolescenți, a contractat o boală autoimună din cauza unui vaccin.

„După ce am născut, unul dintre băieții noștri a avut o problemă de sănătate care a ținut un an de zile, de la 3 la 4 ani. Din fericire s-a vindecat. El s-a vindecat într-un an de zile, noi ne-am vindecat în trei. Este o boală care omoară părintele, copilul se vindecă. Este o boală ca varicela, apare și dispare. Ține trei luni, șase luni, nouă luni sau un an. La noi a ținut un an. A debutat în urma unui vaccin pe care l-am făcut în septembrie. Acum nici nu se știe de la ce a făcut purpura idiopatică. Este o boală autoimună, rămâi fără trombocite”, a povestit Diana Șucu în cadrul emisiunii, potrivit .

Fiul lor s-a confruntat cu o boală autoimună

Diana Șucu a dezvăluit apoi cum au descoperit că fiul lor avea o boală autoimună, afecțiune care este destul de frecventă în rândul copiilor și pe care, din păcate, mulți părinți nu o depistează.