Dieta prin care Gina Pistol a reușit să slăbească: „Nu faceți ca mine că nu-i ok”

a mărturisit că a reușit să slăbească, însă nu în cel mai sănătos mod posibil. Ea nu recomandă să i se urmeze exemplul, conform .

„Nu faceți ca mine”

Gina Pistol a mărturisit că se simte în formă maximă. S-a reapucat de și a făcut schimbări în .

„M-am reapucat de sport. Încă fac tot după antrenamentele pe care le am de la CarmenFit. Mai dă Carmen, așa când mai are timp, câte un antrenament pe o lună. Și am o singură masă pe zi, atunci e o proteină cu ceva legume și salată. Dar pentru o perioadă de vreo două săptămâni am băut un lapte din care s-a scos cazeina și cumva m-a ajutat. Aveam un blocaj, nu reușeam să scad sub 60 kg. Oscilam uneori la zilele bune la 59,7 sau 61. Și tot timpul aveam oscilații din astea. Și după ce am ținut cele două săptămâni cu laptele ăsta, nu știu, s-a întâmplat ceva în corpul meu și iată-mă. Da, sunt în formă maximă”, a mărturisit ea.

Întrebată ce a mâncat, ea a răspuns: „un mic jumate, o gură de bere și un colț de pâine”. Cu toate acestea, Gina a menționat că nu recomandă acest stil.

„Meniul de astăzi: un mic jumate, o gură de bere și un colț de pâine. De fapt două colțuri de pâine, că unul l-am băgat într-o zeamă de salată de roșii cu ceapă. Și atât. Și mai mănânc diseară când ajung acasă un măr sau… Bine, nu faceți ca mine că nu-i ok!”, a spus aceasta.