Dinu Maxer i-a îndeplinit iubitei sale, Magdalena Chihaia cea mai mare dorință: „A trebuit să-i dau și inelul”

acum câteva luni, dar ambii și-au refăcut rapid viața sentimentală. Deea se bucură de o frumoasă poveste de dragoste cu Robert, în timp ce .

„A trebuit să-i dau și inelul”

Recent, cei doi îndrăgostiți au adus o bucurie fanilor anunțând că au înregistrat o melodie de Crăciun și au filmat un clip pentru aceasta. Cu atenție la detalii, Magdalena și Dinu au transpus în clip povestea melodiei, iar la final, artistul i-a oferit inelul iubitei sale. Totul pentru a face clipul special și a ieși așa cum și-au dorit, scrie .

„Am făcut bradul împreună la mine, urmează să facem bradul și la Magda în casă. Am făcut în felul următor, am zis așa, nu postăm ca toată lumea `Am făcut bradul`, am zis hai să tragem repede și un clip și am făcut primul clip de crăciun al tău (n.r.- al Magdalenei).(…) Și mai mult, după ce că i-am înregistrat piese, după ce că am făcut clipul cu ajutorul prietenului meu, Laurențiu Porumbel, m-a mai păcălit să fac ceva, m-a îmbrăcat în Moș Crăciun. Și mai mult, ultimul vers, că așa zice piesa de la ei de peste ocean, zice că `Moșule, ok, mi-ai dat aia, aia, dar nu mi-ai dat inelul`. Ce să vezi, a trebuit să-i dau și inelul în videoclip”, a spus Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni TV.