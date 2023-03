Doi australieni s-au declarat fericiți după ce au aterizat din greșeală la București, în loc de Budapesta

Doi australieni care visau o vacanță de neuitat în Europa de Est au trăit o aventură pe care nu o planificaseră: credeau că vor ajunge în Budapesta dar, la aterizare în i.

Ben Kennedy a vrut să-i facă o surpriză iubitei, Sophie Alice, și a cumpărat două bilete de avion; a selectat însă, din greșeală „București”, în loc de „Budapesta”, potrivit

Replying to @user7491946715079 yes we went 🇷🇴 loved it!! And im so lucky to have my best friend take me on a surprise trip there ❤️