Doina Teodoru a vorbit despre teroarea copilăriei sale. „Ele hrănesc doar orgoliul părinților”

iubita lui Cătălin Scărlătescu, a vorbit pentru prima oară despre copilăria ei, dar și despre cea mai mare teroare pe care a avut-o în privința notelor sale.

Doina, terorizată de note

Actrița a povestit despre teroarea copilăriei sale de pe vremea când era elevă. Ea a spus că părinții ei erau foarte exigenți în privința notelor, conform

Totuși, ea a recunoscut că notele nu au ajutat-o cu nimic în viață și crede că părinții ei voiau note mari doar pentru a-și hrăni orgoliul, da rei nu i-a adus nimic bun.

„Câtă teroare am avut în școală cu acest . Îmi spuneau (părinții – n.r) . Și termini școala și îți dai seama că notele acelea nu te ajută cu absolut nimic, acele calificative hrănesc decât orgoliul părinților adică . La ce te-a ajutat nota 4 sau 10 în afară că ți-a adus niște traume în plus”, a declarat Doina Teodoru.

Secretul relației Doinei și a lui Cătălin

sunt într-o relație de mai bine de trei ani și se numără printre cele mai discrete cupluri, atât când vine vorba despre viața amoroasă, cât și legat de cea profesională. Actrișa a dezvăluit care este unul dintre secretele pentru care relația lor a durat atât de mult, fiind legat de cercurile de prieteni.

„Nu trebuie să faci totul împreună, nu trebuie să aveți doar prieteni comuni. Uite, eu cu Cătălin, spre exemplu, noi doi avem prieteni comuni și pe lângă asta el are prietenii lui care se duce și face diferite chestii și eu prietenii mei cu care am discuții ce nu le am cu prietenii lui. Este important pentru sănătatea mintală în primul rând și pentru a merge lucrurile în relație în continuare”, a mai spus actrița în podcastul moderat de Otravă.