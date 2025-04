Doliu în lumea filmului. Un actor din serialul „Friends” a murit la doar 54 de ani

Veste tristă pentru fanii serialului „ ”. Unul dintre i la doar 54 de ani. Este vorba despre Nicky Katt, scrie .

Ce s-a întâmplat

Nicky Katt a fost cunoscut pentru rolurile sale din producții emblematice precum Friends, Dazed and Confused, A Time to Kill și The Dark Knight.

Tragedia a fost confirmată în dimineața zilei de 14 aprilie 2025, când Departamentul de Poliție din Los Angeles a fost solicitat să intervină la domiciliul actorului, menționează sursa citată.

„Nicky Katt a fost identificat, iar cauza morții a fost stabilită ca sinucidere, conform raportului emis de Departamentul de Medicină Legală al comitatului Los Angeles”, au transmis reprezentanții poliției.

Robert Rodriguez, regizor care a lucrat cu actorul, a transmis că „este o pierdere imensă”.

„Venea pe platou complet pregătit, cu costume, recuzită și idei creative care dădeau viață personajelor. Replica lui părea mereu improvizată, dar era fidelă textului. Iar dacă improviza, era întotdeauna memorabil. Avea un simț al comediei și un timing extraordinar. Este o pierdere imensă. Dar sunt recunoscător că am avut ocazia să-l cunosc, să lucrez cu el și să fiu martor la magia sa unică, care va dăinui prin filmele în care a jucat”, a transmis Robert Rodriguez