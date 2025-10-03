B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații

Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații

Ana Maria
03 oct. 2025, 17:59
Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații
Sursa foto: Instagram / @Jenifer Rivas
Cuprins
  1. De ce afecțiune medicală suferea Jennifer Nicole Rivas
  2. Cine a fost Jennifer Nicole Rivas
  3. Cum au reacționat apropiații și colegii
  4. Ce lasă în urmă Jennifer Nicole Rivas

Miercuri, 1 octombrie 2025, industria de divertisment din Honduras a intrat în doliu. Prezentatoarea TV Jennifer Nicole Rivas, în vârstă de doar 21 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa din Tegucigalpa, capitala țării. Tânăra devenise deja o figură bine-cunoscută pe scena media locală, cucerind un public numeros cu energia și carisma sa.

Cu doar o zi înainte, Jennifer postase pe Instagram o fotografie de pe un teren de pickleball, unde spunea că se pregătește pentru un meci. Postarea a devenit acum un mesaj dureros de adio pentru comunitatea ei de fani.

De ce afecțiune medicală suferea Jennifer Nicole Rivas

Potrivit presei locale, Jennifer Nicole Rivas suferea de epilepsie și urma un tratament medicamentos pentru această boală. Familia ei a confirmat problemele de sănătate, iar autoritățile au stabilit că decesul a survenit din cauze naturale, potrivit The New York Times.

Afecțiunea cronică cu care se confrunta ar fi putut contribui la moartea ei prematură, punând capăt unei cariere aflate pe un drum promițător.

Cine a fost Jennifer Nicole Rivas

Pe lângă rolul său de prezentatoare la postul hondurian CHTV, Jennifer era și studentă la jurnalism. Era apreciată ca actriță de comedie și creatoare de conținut online, având peste 100.000 de urmăritori pe TikTok și 16.000 pe Instagram. Videoclipurile ei pline de voie bună și autenticitate au atras o comunitate de fani loiali.

Cum au reacționat apropiații și colegii

Moartea tinerei a fost anunțată și pe Instagram de podcastul local El Showsero TV, unde Jennifer participa ca invitată. Mesajul transmis a subliniat impactul pozitiv pe care l-a avut asupra celor din jur:

„O persoană plină de energie și entuziasm, care a lăsat o amprentă asupra fiecărui moment petrecut împreună. Transmitem condoleanțe sincere familiei, prietenilor și celor dragi în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, păpușă mică, mulțumim că ne-ai făcut să zâmbim la Los Venados 504”.

Ce lasă în urmă Jennifer Nicole Rivas

Deși a plecat prea devreme, Jennifer Nicole Rivas a reușit să inspire prin munca ei și să aducă zâmbete unei generații tinere din Honduras. Comunitatea media și fanii săi își exprimă acum durerea și recunoștința pentru scurta, dar intensa sa contribuție.

Citește și...
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Monden
Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Monden
Prilej de sărbătoare pentru The Motans. Denis a devenit tată pentru a doua oară
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Monden
Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Monden
Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Monden
Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Monden
Robbie Williams trăiește cu sindromul Tourette. Mărturisirea care a surprins fanii
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Monden
Dana Roba, primele declarații după ce a fost înșelată: „L-am ajutat. El lucrează pe un salariu de nimic”
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Monden
Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monden
Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Monden
Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
Ultima oră
19:59 - Reacția unei turiste din Namibia, după ce un ciclon a lovit România și a adus ninsori şi vijelii
19:58 - Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
19:37 - Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
19:27 - Scenariu de blackout în România, după ce autoritățile noastre au dat o țeapă de 2,6 miliarde Uniunii Europene. Declarațiile uluitoare ale ministrului Bogdan Ivan, pe B1 TV (VIDEO)
19:25 - Mașinile chinezești preferate de români: Sunt mai ieftine, însă, mare atenție la aceste dezavantaje
19:22 - Un român a ajuns în instanță după ce a dat examenul auto de 20 de ori, în Franța. Ce acuzații i se aduc
18:52 - Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Organizatorii au prezentat mingea oficială a turneului
18:47 - George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
18:41 - Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
18:23 - Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)