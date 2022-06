Donald Duck împlinește azi 88 de ani: Personajul supărăcios care a devenit legendă

Primul desen animat în care a apărut a fost intitulat „Găinușa înțeleaptă” de Walt Diney, în 1934. Era o animație după povestea „Micuța găină roșie” – o fabulă americană care vorbește despre importanța muncii. Donald Duck purta o bluză marinărească, șapca și papionul atât de cunoscute.

Ceea ce i-a atras pe fani de la bun început la acest personaj popular de desene animate este tonul său caracteristic, excentric, irascibil, dar adorabil, răutăcios și lăudăros. Ciocul galben-portocaliu al lui Donald și faptul că este greu de înțeles ce vrea să spună l-au transformat într-un succes instantaneu.

Personajul a apărut în cele mai multe filme, mai multe decât cele în care a apărut oricare alt personaj Disney. De asemenea, el este cel mai publicat personaj de benzi desenate din lume (în afara supereroilor).

Câteva lucruri mai puțin cunoscute despre Donald

Donald Duck mai are un nume. Disney a distribuit o fotografie pe Instagram și a scris: „Știați că Donald Duck are un al doilea nume? Este „Fauntleroy”! Iată-l pe Donald Fauntleroy Duck în vizită la biroul lui Walter Elias Disney”. Donald are și propria lui stea pe Hollywood Walk of Fame.

Clarence „Ducky” Nash, cel care i-a împrumutat vocea lui Donald (timp de 50 de ani), a vrut să fie doctor, dar a spus că a devenit în schimb „cel mai mare șarlatan din lume”. Datorită popularității sale imense, Donald Duck a figurat printre cele mai mari 50 de personaje de desene animate din toate timpurile în lista TV Guide din 2002.