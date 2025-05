Donald Trump, bunic pentru a 11-a oară. Tiffany Trump a născut primul copil

Donald Trump a devenit bunic, Tiffany, una dintre fiicele sale a născut primul său copil, un băiețel. Pentru șeful de la Casa Albă acesta este cel de-al 11-lea .

Cel de-al 11-lea nepot al lui s-a născut joi, după cum a anunţat chiar fiica acestuia, Tiffany Trump, citată de agenția de presă DPA. Ea a anunțat venirea pe lume a micuțului Alexander Trump Boulos, într-o postare pe platforma online X.

„Bine ai venit pe lume scumpul nostru băieţel, Alexander Trump Boulos. (…) Te iubim dincolo de cuvinte! Îţi mulţumim că ai venit în vieţile noastre!”, a scris proaspăta mămică pe reţeaua de socializare X.

este fiica lui Donald Trump şi a celei de-a doua soţii a acestuia, Marla Maples. Ea deține o diplomă în drept și a lucrat în trecut ca model şi cântăreaţă. Tiffany este căsătorită cu omul de afaceri Michael Boulos.

Donald Trump are mai mulți nepoți de la ceilalți copii ai săi. Fiul său cel mare, Donald Trump Jr, are cinci copii cu fosta lui soţie, Vanessa.

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump)