Dorian Popa, după ce a fost criticat pentru că-și cumpără mașină de 300.000 de euro: „Fratele vostru a muncit draconic! Nu am mai fost în concediu de 6 ani!” (VIDEO)

Dorian Popa a anunțat, acum câteva săptămâni, că a plătit un avans pentru o mașină Lamborghini de 300.000 de euro. Recent, el s-a întrebat într-un vlog dacă ar schimba Lamborghini cu un GLS Maybach, care costă tot atât. Unii l-au criticat, însă, iar asta nu i-a picat deloc bine. Dorian Popa a insistat că el nu a mai mers în concediu în ultimii ani, a muncit și a făcut multe sacrificii ca să-și poată permite o astfel de

Dorian Popa, replică pentru cei care-l critică pentru că-și ia mașină de 300.000 de euro

„Am postat vlogul cu Maybach-ul GL 600 sau GLS 600 și iată o tonă de comentarii că țara arde și baba se piaptănă. Țara e România și, implicit reprezentată de cei care au dat cu hate la acel vlog, și baba e subsemnatul.

Înțeleg că i-am deranjat pe unii că îmi iau o mașină de 300.000 de euro în vremuri în care într-adevăr lucrurile sunt atipice, iar economia se mișcă mai greu”, a spus Dorian Popa.

El a insistat apoi că nu a furat, ci a muncit mult și s-a sacrificat să-și poată cumpăra o mașină: „Fratele vostru a muncit draconic și îi mulțumesc din sufletul lui Dumnezeu că a ales acest drum pentru mine și nu regret o secundă. Mulți dintre noi am fost sau suntem asta nu înseamnă că trebuie să ne complacem în situația asta. Nu am primit mașina de la mama, de la tata, nu am cerșit, nu am furat, nu am făcut lucruri ilegale, ci am muncit de luni până duminică non-stop”.

Dorian Popa: Nu am fost în concediu de 6 ani

Acesta a mai susținut că probabil mulți din cei care-l critică au fost la mare vara asta ori s-au distrat prin cluburi și la grătare, în vreme ce el muncea.

„Eu nu am am fost în concediu de circa cinci – șase ani. Ultima mea vacanță a fost una contractată cu Ministerul Turismului din Dubai unde m-am simțit bine, am avut un job unde m-am simțit ca în concediu. Să nu credeți că e ușor! Dacă vrei rezultate, trebuie să faci sacrificii!”, a mai spus Dorian Popa.