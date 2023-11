Dorian Popa este măcinat de regrete. Noul mesaj al influencerului, după ce a rămas pieton: „Prostia costă”

În vârstă de 35 de ani, Dorian Popa este unul dintre cei mai de succes influenceri de la noi din țară. Cu toate acestea, artistul , asta după ce a fost prins drogat şi în chiloţi la volan.

Dorian Popa regretă ce s-a întâmplat în ultimul timp

Se pare că vedeta are remușcări după ce, la sfârșitul lunii octombrie 2023, polițiștii l-au prins conducând în lenjerie intimă, .

Ca atare, faptul că a fost lăsat fără carnet îl deranjează pe cunoscutul vlogger, mai ales că are în garaj o colecție impresionantă de bolizi de lux.

Acum, Dorian Popa nu poate decât să se uite la mașinile pe care le are și să-și amintească de zilele în care se plimba cu ele pe străzile din București.

„Prostia costă. Mă uit și plâng…mă uit”, a scris cântărețul pe Instagram, la secțiunea Story, la o poză cu mașina sa Lamborghini, notează .

Vezi această postare pe Instagram

Dorian Popa și-a cerut scuze public

Dorian Popa a fost oprit de polițiști pe data de 28 octombrie, în localitatea Domnești, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, Lamborghini Huracan, în valoare de 300.000 de euro. Acesta a fost testat pentru consumul de substanțe interzise și .

După ce a primit raportul toxicologic de la INML, influencerul a venit și cu o reacție. Într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, Dorian Popa recunoscut că a consumat droguri și este conștient de greșeala pe care a făcut-o. Mai mult decât atât, susține că aceasta a fost .

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție, nu mă scuz!”, a transmis Dorian Popa.