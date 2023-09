„Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău”. Motivul pentru care Dorian Popa și-a urât tatăl. Nu l-a putut ierta pentru acest lucru (VIDEO)

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri și artiști din România, cu peste 2 milioane de urmăritori, atât pe Youtube, cât și pe Instagram.

Pe mama lui Dorian o știe toată lumea, atât din vloggurile pe care le face, cât și din emisunea Asia Express în care au participat împreună, ca o echipă. Mamișor, așa cum o alintă el, l-a crescut și i-a fost mereu alături, iar acum artistul o răsplătește așa cum se cuvine.

Ce a declarat Dorian Popa despre tatăl său

Însă, despre tatăl său, nu se știe mare lucru, doar faptul că în urmă cu mulți ani bărbatul și-a părăsit familia, iar Dorian Popa cu greu l-a putut ierta.

Acest lucru l-a spus chiar artistul, ba, mai mult, nu a vrut nici măcar să meargă la înmormântarea lui, pentru că nu a putut trece peste această întâmplare nefericită din viața sa.

Părinții lui Dorian Popa au divorțat când acesta avea 16 ani. Dorian mai are un frate, care locuiește în Germania.

Despărțirea nu a fost deloc amiabilă, iar cei doi nu au rămas în relații prea bune. După divorț, tatăl lor nu prea i-a mai căutat, iar Dorian a ajuns să îl urască pe tatăl său pentru acest lucru.

„Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău”

Nu i-a uitat de tot, însă nici nu le-a fost alături în momentele importante. Bărbatul și-a dorit să îi aibă pe Dorian Popa și fratele acestuia lângă el, dar pentru a obține acest lucru a încercat să îi despartă de mamă, fapt pe care cântărețul și fratele său nu l-au acceptat.

„Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău, poate mulți o să mă judece. Pur și simplu nu pot să-l iert (…) Tata așa a vrut să facă și cu copiii. Voia neapărat ca eu să merg la el. Eu am refuzat, așa am simțit atunci, că trebuie să stau cu mama”, a declarat Dorian Popa în cadrul .

Tatăl i-a oferit lui Dorian și o mașină, tot în încercarea de a-l îndepărta de mama lui, dar nu a reușit nici de această dată.

Astfel, vedeta nu și-a putut ierta tatăl, multă vreme, pentru toate greșelile pe care le-a făcut, însă în cele din urmă a făcut pace cu el și a putut să dea uitării supărările.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, mai spunea Dorian Popa.