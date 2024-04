Dorința lui Celine Dion. Artista, măcinată de o boală gravă, speră la o minune: „După cum văd eu, am două opțiuni”

, în vârstă de 56 de ani, se confruntă cu o . Starea de sănătate i s-a agravat și, totuși, nu își pierde speranța și crede că, într-o zi, se va vindeca. Boala cumplită de care suferă i-a făcut ultimii ani din viață un adevărat coșmar.

Ce a decis să facă Celine Dion

Marea artistă a decis să-și pună cariera pe locul doi și să se dedice complet terapiei și exercițiilor pe care le efectuează aproape zilnic pentru a-și menține boala cruntă sub control.

Lupta împotriva sindromului persoanei rigide o solicită extrem de mult, dar cu toate astea, refuză să se lase învinsă și speră că va reuși să-și îndeplinească ultima dorință.

Care e cea mai mare dorință a lui Celine Dion

Dorința ei nu este legată de bunuri materiale sau persoane dragi din viața ei, ci de un loc specific pe care îl îndrăgește foarte mult. Celine Dion le-a mărturisit fanilor săi că ar mai vrea să vedă încă o dată Turnul Eiffel.

„Viața nu îți dă niciun răspuns. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. După cum văd eu, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un sportiv și muncesc din greu, fie mă opresc și s-a terminat, stau acasă, îmi ascult melodiile, stau în fața oglinzii mele și cânt pentru mine. Am ales să lucrez cu tot trupul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Vreau să mă simt cât mai bine cu putință. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel. (…) Nu știu… Corpul meu îmi va spune. Pe de altă parte, nu vreau doar să aștept. E greu din punct de vedere moral. Muncesc foarte mult și mâine va fi și mai greu. Mâine este o altă zi. Dar există un lucru care nu se va opri niciodată și aceasta este voința. Este pasiunea. Este visul. Este determinarea, a declarat Celine Dion în cadrul unui interviu pentru .

În această perioadă, Celine Dion, timp de 5 zile din 7, le dedică antrenamentelor speciale pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate. Perioada de decădere a început încă din 2016 când soțul ei a murit.