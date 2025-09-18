Dragoș Dolănescu a studiat în România, însă este stabilit în de ceva timp. Din punctul său de vedere, profesorilor trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității, iar acestea sunt destul de bune în Costa Rica. El a dezvăluit despre ce sume este vorba.

Cât câștigă profesorii în Costa Rica

Dragoș Dolănescu, fiul lui Ion Dolănescu, consideră că profesorii din România ar trebui să fie plătiți mai bine, pe măsura efortului și a responsabilității acestora.

„Profesorii sunt cei care formează noua generație, nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ, așa că salariile trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității”, a declarat el, conform .

În Costa Rica, fostul deputat spune că un profesor universitar are un salariu bun, însă un profesor de școală câștigă mai puțin. Se situează la jumătate.

„În Costa Rica, un profesor universitar are un salariu lunar, dacă e să transformăm în euro, cuprins între 8.000 și 10.000 de euro. Însă, ca profesor de școală, este cu mult mai puțin, poate chiar la jumătate”, a mărturisit el.

„Sunt salarii foarte bune. În Costa Rica sunt multe instituții de învățământ superior, cu profesori cu un înalt grad de pregătire. Iar un salariu mediu în Costa Rica, în alte meserii, este cuprins între 600 și 1.000 de euro lunar”, a adăugat.

în România, salariul unui profesor universitar este, în funcție de vechime, cuprins între 12.000 de lei și 18.000 de lei net.

Cât a câștigat Dolănescu în Costa Rica

Dragoș Dolănescu a vorbit și despre sumele pe care le-a câștigat el, ca deputat, în Costa Rica.

„Am avut un salariu lunar în jur de 8.000 de dolari. Dar, în pandemia de Covid-19, când foarte mulți angajați din turism au intrat în șomaj, eu am donat jumătate din această sumă, pentru a-i ajuta pe cei sărmani, ca să supraviețuiască. Le-am oferit și saci cu orez și cu făină, am cărat cu cârca, zile întregi”, a spus el.

„Ca să fii politician, trebuie să fii alături de oamenii necăjiți, la necaz. Am fost unul dintre cei mai îndrăgiți deputați din Costa Rica. Mandatul de deputat s-a încheiat, dar mă gândesc să revin în politică. Îmi place să lupt pentru drepturile oamenilor. Și tata a fost politician, un naționalist convins”, a adăugat.

În România, politicienii au un salariu de peste 2.000 de euro, dar și alte beneficii.

„Am luat-o de la zero”

Dragoș Dolănescu a părăsit România pentru Costa Rica, unde a ales viața de deputat. El a ales să locuiască, alături de mamă, de soție și de cei trei copii, Maria (26 de ani), Ion (20 de ani) și Darius, în vârstă de 14 ani.

„Eu îmi iubesc țara natală, România, dacă e să mor în Costa Rica, am cerut să mi se pună pe coșciug și săculețul cu pământ adus din România.

În Costa Rica am muncit enorm ca deputat, în pandemie am donat o parte din salariu oamenilor săraci și am cărat cu cârca saci cu orez și cu făină. În România, dacă aș fi făcut politică, aș fi trăit în umbra numelui tatălui meu. Aici nu știe nimeni cine sunt, am luat-o de la zero, prin munca mea”, a mărturisit el, în trecut.

Ionuț Dolănescu, retras și el din politică

Ionuț Dolănescu, fiul cel mare al lui Ion Dolănescu și fratele lui Dragoș, a încercat și el să intre în politică, însă s-a retras după o gafă. Din greșeală sau din neștiință, a spus că țara noastră are grave probleme cu „poluția”.

„România are grave probleme de poluție, mai ales Bucureștiul. Eu individual îmi doresc să mă mut din București din cauza traficului, din cauza poluției”, a spus el la vremea respectivă.