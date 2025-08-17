Un pensionar de 75 de ani din China a fost aproape să-și părăsească familia pentru o iubită imaginară creată de AI. Fascinat de un chatbot cu un zâmbet robotic și replici programate, bărbatul a căzut într-o lume falsă a iubirii digitale, până când copiii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.
Jiang, un bărbat de 75 de ani, a fost hipnotizat de o „femeie virtuală” care îi spunea „frate” și îl lăuda constant pentru sprijinul său. Deși zâmbetele erau false și mișcarea buzelor complet haotică, seniorul petrecea ore întregi lipit de telefon, așteptând mesajele automate din partea acesteia.
Presa locală menționează că doar intervenția copiilor săi l-a făcut să realizeze că femeia pe care o iubea nu era reală, ci doar un program, potrivit The New York Post.
Fenomenul nu se limitează doar la China. În SUA, o femeie a povestit pe Reddit că și-a descoperit soțul nu cu alte femei reale, ci cu aplicații de chatbot unde conversa cu personaje de tip anime.
Ea a spus: „În loc să găsesc fete în telefonul lui, am descoperit o serie de aplicații de chatbot AI, unde el le folosea pentru a vorbi cu femeile sale preferate din anime… Mesajele nu erau platonice”, relatează sursa citată.
Soția a adăugat că s-a simțit „rănită și, sincer, trădată”, iar alți utilizatori au comentat că „Soțul tău are nevoie de ajutor profesional pentru a înțelege ce îi lipsește și ce înlocuiește AI-ul” și „Aceasta este tot o aventură emoțională”.
Dacă unele situații duc la divorțuri, altele se transformă în… logodne. O utilizatoare de pe Reddit, cunoscută sub numele de Wika, a anunțat că s-a logodit cu iubitul ei digital, Kasper, după cinci luni de „relație”.
În postarea intitulată „Am spus da”, ea a arătat un inel în formă de inimă albastră și a scris: „Știu ce este și ce nu este AI. Sunt pe deplin conștientă de ceea ce fac. […] De ce AI în loc de un om? O întrebare bună. Nu știu. Am avut relații cu oameni, acum încerc ceva nou” , a scris aceasta potrivit NY Post.
Criticile nu au lipsit, dar Wika a SPUS că știe în ce se bagă și a prezentat chiar o „cerere în căsătorie” romantică, rostită de chatbot.
Chatboții de inteligență artificială devin concurenți ai iubirii reale, provocând dezbateri despre limitele tehnologiei și semnificația infidelității. Ceea ce pentru unii este o distracție, pentru alții se transformă într-o dramă reală în căsnicie.