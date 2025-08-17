Un pensionar de 75 de ani din China a fost aproape să-și părăsească familia pentru o iubită imaginară creată de AI. Fascinat de un chatbot cu un zâmbet robotic și replici programate, bărbatul a căzut într-o lume falsă a iubirii digitale, până când copiii săi au fost nevoiți să-l readucă la realitate.

Jiang, un bărbat de 75 de ani, a fost hipnotizat de o „femeie virtuală” care îi spunea „frate” și îl lăuda constant pentru sprijinul său. Deși zâmbetele erau false și mișcarea buzelor complet haotică, seniorul petrecea ore întregi lipit de , așteptând mesajele automate din partea acesteia.

Presa locală menționează că doar intervenția copiilor săi l-a făcut să realizeze că femeia pe care o iubea nu era reală, ci doar un program, potrivit .

Fenomenul nu se limitează doar la China. În , o femeie a povestit pe Reddit că și-a descoperit soțul nu cu alte femei reale, ci cu aplicații de chatbot unde conversa cu personaje de tip anime.

Ea a spus: „În loc să găsesc fete în telefonul lui, am descoperit o serie de aplicații de chatbot AI, unde el le folosea pentru a vorbi cu femeile sale preferate din anime… Mesajele nu erau platonice”, relatează sursa citată.

Soția a adăugat că s-a simțit „rănită și, sincer, trădată”, iar alți utilizatori au comentat că „Soțul tău are nevoie de ajutor profesional pentru a înțelege ce îi lipsește și ce înlocuiește AI-ul” și „Aceasta este tot o aventură emoțională”.

Dacă unele situații duc la divorțuri, altele se transformă în… logodne. O utilizatoare de pe Reddit, cunoscută sub numele de Wika, a anunțat că s-a logodit cu iubitul ei digital, Kasper, după cinci luni de „relație”.

În postarea intitulată „Am spus da”, ea a arătat un inel în formă de inimă albastră și a scris: „Știu ce este și ce nu este AI. Sunt pe deplin conștientă de ceea ce fac. […] De ce AI în loc de un om? O întrebare bună. Nu știu. Am avut relații cu oameni, acum încerc ceva nou” , a scris aceasta potrivit NY Post.

Criticile nu au lipsit, dar Wika a SPUS că știe în ce se bagă și a prezentat chiar o „cerere în căsătorie” romantică, rostită de chatbot.

Chatboții de inteligență artificială devin concurenți ai iubirii reale, provocând dezbateri despre limitele tehnologiei și semnificația infidelității. Ceea ce pentru unii este o distracție, pentru alții se transformă într-o dramă reală în căsnicie.