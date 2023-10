Drake anunță o pauză muzicală din motive de sănătate: „Trebuie să mă pun pe picioare”

Cunoscutul rapper canadian, Drake, a făcut public, vineri, anunțul surprinzător că va lua o pauză de la cariera sa muzicală, planificând să se retragă timp „de un an sau mai mult” pentru a se concentra asupra problemelor sale de sănătate, citând „probleme la stomac”. Artistul în vârstă de 36 de ani a dezvăluit această decizie în cadrul programului său de radio „Table For One”, subliniind importanța priorității sale personale, potrivit .

Cu ce probleme se confruntă Drake

Drake a precizat că, deși nu este vorba despre o afecțiune gravă, se confruntă cu „tot felul de probleme la stomac” de câțiva ani. Cu toate acestea, el a subliniat că este necesar să se ocupe de aceste probleme și să se recupereze complet înainte de a reveni la muzică și la activitatea sa profesională intensă.

În timp ce dezvăluie intenția sa de a se concentra asupra sănătății sale, Drake nu a oferit detalii despre alte planuri pe care le-ar putea avea în timpul acestei pauze. Cu toate acestea, a menționat că are „alte lucruri de făcut”, păstrând un mister asupra a ceea ce urmează.

Concerte amânate ale artistului

Anunțul lui Drake vine în ziua lansării noului său album, „For All The Dogs”. În plus, mai multe concerte pe care artistul urma să le susțină în Statele Unite au fost amânate, în concordanță cu informațiile prezentate pe site-ul său și pe platforma Ticketmaster.

De asemenea, Drake a dezvăluit că fiul său în vârstă de cinci ani, Adonis, a contribuit la crearea copertei albumului și a apărut într-un videoclip pentru piesa „8AM in Charlotte”, adăugând o notă personală și emoțională lansării sale recente.