Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV

Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV

Elena Boruz
15 aug. 2025, 09:53
Drama cea mare prin care a trecut Gina Pistol. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
Gina Pistol. Sursa foto: Captură Video - SPEAK / YouTube

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute vedete din România și se află în fața ecranelor de foarte mulți ani. Vedeta are o carieră de succes, un soț care o iubește și o fetiță care le bucură inima zi de zi. 

Deși astăzi lucrurile sunt pline de împlinire și fericire în viața lor, acestea nu au fost așa dintotdeauna. Vedeta a avut momente de cumpănă în viața ei și a povestit prin tot ce a trecut.

Cuprins:

  • Gina Pistol: „Știam că nu am nicio șansă”
  • Ce relație are Gina Pistol cu Divinitatea? Vedeta a dezvăluit cum a reușit să rămână însărcinată!

Gina Pistol: „Știam că nu am nicio șansă”

Gina a dezvăluit, în urmă cu ceva ani, cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Medical vorbind, femeia avea șanse aproape de 0 să facă un copil.

Chiar și așa, astăzi vedeta se bucură de Josephine, care a împlinit 4 ani, în luna martie a acestui an. Românca povestește cum prietenele au recunoscut încă de prima dată că a rămas gravidă, însă ea nu a crezut.

„Țin minte că îmi spuneau prietenele, «Ești însărcinată». Și eu le ziceam «Terminați cu asta că nu sunt însărcinată». Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Știam că nu am nicio șansă, nu am făcut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun că nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”, a povestit Gina Pistol pentru cancan.ro.

Ce relație are Gina Pistol cu Divinitatea? Vedeta a dezvăluit cum a reușit să rămână însărcinată!

Prezentatoarea MasterChef” a povestit cât de mult crede că a ajutat-o să rămână însărcinată faptul că a fost credincioasă. Aceasta a purtat brâul Maicii Domnului, adus de soțul ei de pe Muntele Athos și se pare că procedura a dat roade nu numai în ceea ce o privește pe ea, ci și pe o urmăritoare de-ale ei.

„Îmi dăduse Andrei un brâul Maicii Domnului și l-am ținut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis că am fost și acolo la mănăstire, și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”, a adăugat prezentatoarea TV.

