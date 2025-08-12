Gina Pistol și-a luat urmăritorii prin surprindere cu o postare în care a vorbit fără rețineri despre Inna și Delia, dar și despre Alina Ceușan. Soția lui Smiley a spus exact ce gândește, fără să țină cont de ce ar putea credea lumea.

Ce și-ar dori Gina Pistol să schimbe la aspectul ei fizic Ce spunea Gina Pistol despre Smiley

Ce și-ar dori Gina Pistol să schimbe la aspectul ei fizic

Gina Pistol a postat un videoclip pe Insta Story în care a spus ce crede despre Inna, Delia și Alina Ceușna, dar mai ales despre condiția fizică a celor trei femei. Prezentatoarea TV a apreciat forma fizică în care se află fiecare dintre vedetele menționate, deși foarte diferite și unice în felul lor.

„Între timp am intrat la noutăți aici pe Instagram și mi-a apărut ultima postare a Innei. Mă gândeam să mai iau o gură de apă și mai intru să mai bag un antrenament.

Am văzut-o pe Inna cum arată, mă duc să mai bag un antrenament. Și că tot vorbim despre femei mișto, că nu pot să vorbesc despre bărbați mișto, sunt femeie măritată, singurul bărbat mișto este bărbati-miu, nu mai există altul, deși eu aș vrea să fiu mai slabă, îmi plac fetele slabe băț, că parcă toate hainele le stau bine, îmi place foarte mult cum arată Delia. E femeie așa cărnoasă, mie îmi place mult de tot cum arată și Delia, că și Ceușan arată bine. Bă, dar de ce stau eu în parcare și fac vloguri despre femei?!”, a declarat Gina Pistol, pe Instagram, potrivit .

Ce spunea Gina Pistol despre Smiley

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de opt ani. Cei doi au împruenă o fetiță, pe , și s-au căsătorit în urmă cu doi ani, marcând momentul printr-un eveniment de-a dreptul spectaculos.

În cadrul unui interviu acordat recent, a dezvăluit care este dinamica din cuplul lor și cum reușesc să treacă peste momentele grele.

„Noi ne susținem mereu unul pe celălalt, în bune și în rele. Când Andrei are o zi mai grea sau o dezamăgire, eu încerc să-l susțin, să-i ofer un umăr pe care să se sprijine și să-l ajut să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uneori, o îmbrățișare sau o vorbă simplă fac minuni.

Și el face la fel pentru mine. Ne ascultăm, ne înțelegem și încercăm să fim răbdători. Știm că nu totul merge mereu perfect, dar ceea ce contează e că suntem echipa care trece împreună peste orice. Cred că asta e cheia: să fii acolo, să asculți și să nu judeci. Pentru că, uneori, doar să simți că nu ești singur face toată diferența”, a declarat Gina Pistol pentru revista Viva.