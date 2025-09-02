Costin Tudoran, tânărul de 20 de ani care un livrator asiatic pe o stradă din București, a fost audiat marți. El e în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea de însemne legionare. În fața reporterilor a vorbit și mama sa, pe care o invocase la momentul agresiunii, după ce a fost aflat în timpul liber.

Cuprins

Ce au spus tânărul agresiv și mama sa

Faptele de care e acuzat Costin Tudoran

Costin Tudoran a spus că a fost „manipulat”. El a mai afirmat că nu face parte din nicio mișcare extremistă. Asta deși violența și simbolurile fasciste.

La sediul Parchetului a venit și mama lui. Ea a spus că fiul său s-ar fi răzbunat la întâmplare, după ce sora lui ar fi fost atacată de alți livratori.

„S-au luat niște livratori de sora lui. (…) Copilul ăsta este tăiat din rădăcini, ăsta nu o să mai fie om de societate la ce i s-a întâmplat”, a spus femeia, potrivit

Tânărul s-a filmat singur în timp ce agresa , pe motiv că acesta ar fi „invadator”.

„Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!”, i-a spus Tudoran livratorului.

Când livratorul speriat l-a întrebat de ce, el a răspuns: „Pentru că ești un invadator!”.

Pe lângă loviri sau alte violenţe, Costin Tudoran mai e cercetat pentru promovarea de însemne legionare.

„La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.