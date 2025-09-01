B1 Inregistrari!
Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 12:04
Sursa foto: Instagram/ ginapistol

Prezentatoarea Gina Pistol și jurații Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, revin la Pro TV din 8 septembrie cu un nou sezon MasterChef.

Cuprins

  • Despre concurenții din noul sezon
  • Cum își petrece Gina timpul liber

Despre concurenții din noul sezon

MasterChef revine cu un nou sezon. Gina Pistol mărturisește că particpanții de anul acesta „sunt foarte mișto”. „Au o energie bună, sunt fresh, sunt solari, simpatici. Sunt funny”, adaugă ea.

Cu toate acestea, din cauza emoțiilor, mulți uită să se bucure de experiența trăită, iar acesta este cel mai important aspect. Gina spune: „Bucurați-vă!”.

„Eu tot timpul, înainte să înceapă ziua de filmare, îi întreb cum sunt și tot timpul îi sfătuiesc să se bucure de fiecare clipă petrecută în bucătăria MasterChef. Fie ea în platou sau în afara platoului, pentru că ei sunt foarte stresați atunci când intră în această competiție și uită să se mai bucure de experiența asta, care de altfel este minunată”, spune prezentatoarea, conform Cancan.

Cum își petrece Gina timpul liber

În timpul liber, prezentatoarea preferă liniștea: „Atunci când nu pot să ajung la munte sau undeva într-un colț de natură unde îmi place mie să stau, ascult muzica care-mi place”.

Ea spune că preferă „muzică veche, muzică bună”. „N-am o trupă anume. Pur și simplu am un playlist cu muzică, îmi dă o stare de bine”, mai spune Gina.

„Mă joc cu Josephine. Unde stăm acum este un perete din sticlă care dă spre pădure și stau pe fotoliu și beau cicoare cu lapte și mă uit pe geam și stau eu cu mine și cu gândurile mele. Sau când stăm toți trei acasă și ne uităm la ceva sau ascultăm muzică sau ne jucăm sau mă uit la Andrei cu Josephine cum se joacă, chestii simple”, adaugă aceasta.

