Dua Lipa își amintește că a fost respinsă de corul școlii, după o audiție dură: „Toți copiii au început să râdă”

a trecut prin câteva experiențe mai puțin plăcute înainte de a deveni cântăreață câștigătoare a unui Grammy. Într-un nou videoclip de pe YouTube, vedeta britanică și-a amintit că a participat la audiții pentru corul școlii în copilărie și a fost respinsă după o audiție dură. În cele din urmă, ea a învățat să se concentreze astfel încât să nu mai fie astel de probleme.

Lipa și-a amintit că îi plăcea să cânte la violoncel în școală

Era ceva de genul „hai, alege un instrument”, așa că am ales cel mai mare instrument. Iar eu eram atât de mică. Am crescut abia când am ajuns la 18 ani și nu știu, dintr-un motiv oarecare am decis să aleg cel mai mare instrument.

Pur și simplu devenise jenant după un timp”, a spus ea, citată de . „Mă duceam la școală și mă loveam la violoncel ba în vârful capului, ba în spatele picioarelor.”

Lipa a dezvăluit că i-ar plăcea să învețe să cânte la „pian sau la chitară” și că exersează periodic la fostul instrument – ​​înainte de a povesti despre prima audiție pentru corul școlii, o experiență nu foarte plăcută.

„Eram în școala primară, iar profesorul de muzică ne-a întebat: „Cine vrea să cânte și să încerce să se înscrie în cor?” Și eu am spus: „Oh, de fapt, mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. Așa că am decis să încerc, iar el a început să cânte la pian, eu m-am blocat și nu a ieșit niciun sunet – doar aer – în acel moment și toată școala a început să râdă.”

Apoi a fost imediat respinsă de la cor. „El a spus: „Știi ce? Mai mult noroc data viitoare.” Și asta a fost tot”, și-a amintit Lipa. „Mai târziu, am făcut parte din cor, dar eram în gama vocală inferioară”.

Cu ajutorul unui profesor, Dua Lipa a reușit să-și depășească emoțiile

Apoi, vedeta „a mers la lecții de canto într-o școală de teatru în fiecare sâmbătă din Londra. Profesorul de acolo m-a ajutat să-mi construiesc încrederea în mine. Era cel mai înfricoșător profesor. Numele lui era Ray”, a continuat Lipa.

„Când aveam 9 ani, el a spus: „OK, vreau să te ridici și să cânți în fața întregii clase.” Și am cântat, iar el a spus: „Bine, te mut în clasă cu copiii de 14 și 15 ani. Eram atât de stresată, dar am participat la toat orele și el m-a ajutat să-mi construiesc încrederea… M-a lăudat mereu pentru vocea mea mai profundă și mai joasă.”

Cel de-al treilea album de studio al lui Lipa, Radical Optimism, va fi lansat pe 3 mai.