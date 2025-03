După 15 ani, Andreea Raicu a făcut o schimbare neașteptată! Ce a dezvăluit despre stilul său de viață și locul unde își găsește liniștea?

Andreea Raicu își menține o prezență activă pe rețelele sociale, unde împărtășește frecvent momente din viața sa cu urmăritorii. Pe plan profesional, este implicată într-o varietate de proiecte, atât în mediul digital, cât și în cel fizic. Când nu apare pe micile ecrane, își dedică timpul atelierului său de modă, pe care l-a inaugurat în urmă cu câțiva ani, potrivit .

15 ani nu a mâncat carne

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, Andreea Raicu a povestit că, după 15 ani, a simțit dorința de a consuma din nou carne. Deși își propune să evite zahărul, lactatele și glutenul, recunoaște că nu reușește întotdeauna. În schimb, dieta sa zilnică este bazată pe fructe, semințe, nuci și legume, pe care le consumă pe tot parcursul zilei.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă.

În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit Andreea Raicu.

Destinația din România unde Andreea Raicu se reconectează cu sine

Andreea Raicu acordă o atenție deosebită echilibrului dintre minte și corp, punând accent pe alimentație sănătoasă, mișcare și dezvoltare personală. Pentru a-și menține starea de bine, vedeta caută momente de liniște și relaxare. Recent, a dezvăluit locul special din România unde reușește să se detașeze de probleme și să își regăsească armonia interioară.

„Bună dimineața! Pentru mine, locul meu de liniște pe lângă casă, este pădurea, în care vin de fiecare dată în weekend, când sunt în București, pentru că e locul în care mă încarc, e locul în care las toate energiile în urmă, mai ales dacă am avut o săptămână foarte intensă și cu multe provocări și cu foarte mulți oameni și fără prea mult timp pentru mine, cum a fost cea care a trecut, și vin în pădure și mă plimb, fără telefon.

Am folosit telefonul acum, pentru că am vrut să fac acest video, dar pur și simplu simt nevoia să am grijă de mine și de corpul meu, să îmi dau această pauză și să mă pun și la încărcat”, a spus Andreea, într-un videoclip postat pe contul său de Instagram, în secțiunea Story.

De-a lungul timpului, vedeta a mărturisit că de fiecare dată când are parte de situații tensionate, alege să se liniștească printr-o metodă simplă. „Tendința cumva este, în continuare, vine automat din corp, să ne grăbim pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, dar în același timp, dacă suntem prezenți, conștientizăm că nu le rezolvăm în grabă, ba chiar le stricăm și avem nevoie de mai mult timp să le rezolvăm. Cum fac asta? Fiind prezentă, cu ajutorul respirației care mă ajută să fiu acum, aici, și pot să văd lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă instanță decât în cea în care ești foarte foarte isteric”, a spus ea.