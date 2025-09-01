B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”

Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 20:44
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Sursa foto: Hepta - Sputnik / Lev Radin

Cunoscut pentru rolurile sale de acțiune, Dwayne „The Rock” Johnson își începe cariera în drama cu filmul „The Smashing Machine”, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția, unde joacă rolul luptătorului de MMA Mark Kerr.

Cuprins:

  • Despre schimbarea radicală de rol
  • Cum s-a transformat acesta
  • Despre festivalul de la Veneția

Despre schimbarea radicală de rol

După două decenii în care au predominat producțiile de familie și francizele de succes, cum ar fi Fast & Furious și Jumanji, Dwayne Johnson a decis să urmeze o cale diferită.

În noul film regizat de Benny Safdie, actorul joacă rolul lui Mark Kerr, un pionier al artelor marțiale mixte, recunoscut pentru forța sa impresionantă, dar și pentru vulnerabilitatea din viața personală.

„Uneori este mai greu să știi de ce ești capabil când ai fost încadrat într-un anumit tipar… Am avut această dorință arzătoare, această voce care spunea: ‘Dar, ce-ar fi dacă ar fi mai mult’?”, a spus Johnson la Veneția, conform Agerpres, care citează Reuters.

Povestea urmărește ascensiunea lui Kerr în primii ani ai MMA-ului și ai UFC-ului, dar și costurile ascunse. De la dependența de calmante la relația complicată cu iubita sa, Dawn, și presiunea constantă de a câștiga.

Cum s-a transformat acesta

Pentru a se adapta rolului, Johnson și-a schimbat aspectul fizic, apărând cu părul creț și cu o musculatură chiar mai pronunțată decât de obicei. Regizorul Benny Safdie a recunoscut că i-a cerut actorului să fie „mai mare și mai robust” pentru a reda corect silueta legendarului luptător.

„Nu pot să cred că am întrebat asta, dar am spus: ‘Dwayne, cred că trebuie să devii puțin mai mare, mai voluminos’?”, a povestit Safdie, potrivit surselor citate.

Emily Blunt, partenera sa de film, a descris impactul transformării: „Îmi amintesc când a intrat ca Mark pentru prima dată. A schimbat atmosfera din cameră. Era ca și cum toată lumea s-ar fi dat la o parte, toată lumea a devenit foarte tăcută”

Chiar și Mark Kerr a fost emoționat la conferința de presă, lacrimile apărându-i în ochi la prezentare. Johnson l-a caracterizat drept „o contradicție vie, odată cel mai mare luptător de pe planetă, dar și bun, blând, delicat, empatic.”

Despre festivalul de la Veneția

Johnson a recunoscut că a fost copleșitor să participe la Festivalul de Film de la Veneția, primul său festival de acest tip în Europa. El a spus că această experiență este complet diferită de succesul de box-office cu care este obișnuit la Hollywood.

Actorul a menționat și despre trecutul său personal, vorbind despre distanțarea față de tatăl său, fost wrestler profesionist: „Nu cred că tatăl meu a fost o inspirație în ceea ce privește blândețea… Capacitatea lui de a iubi a fost foarte limitată.”

„The Smashing Machine” este unul dintre cele 21 de filme care concurează pentru Leul de Aur, trofeul principal al festivalului, care va fi acordat pe 6 septembrie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
Externe
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Externe
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Externe
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Externe
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Externe
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Externe
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
Externe
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate
Externe
75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate
Ultima oră
21:12 - Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
21:09 - Protestul anti-imigranți din București a fost anulat. Ce au transmis Stelian Bujduveanu și Sorin Grindeanu
21:04 - Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
20:36 - AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
20:17 - Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
20:13 - România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
20:05 - Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina
19:39 - Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
19:31 - Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
19:29 - Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)