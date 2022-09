Ed Sheeran este implicat într-un nou proces. Ar fi copiat piesa Thinking Out Loud

Starul pop Ed Sheeran a fost dat în judecată în SUA în urma acuzațiilor că ar fi copiat melodia Thinking Out Loud după Let’s Get It On a lui Marvin Gaye.

Sunt solicitate daune de 100 de milioane de dolari

Această decizie vine la șase luni după ce Sheeran a fost exonerat de acuzația de copiere a cântecului său de succes Shape Of You în cadrul unui proces desfășurat la Londra.

Revendicarea privind Thinking Out Loud a fost depusă inițial în 2018, nu de familia lui Gaye, ci de bancherul de investiții David Pullman și de o companie numită Structured Asset Sales, care a achiziționat o parte din averea coautorului de la Let’s Get It On, Ed Townsend.

Solicitând daune de 100 de milioane de dolari, aceștia susțin că Sheeran și co-autoarea Amy Wadge „au copiat și exploatat, fără autorizație sau credit” melodia lui Gaye, „inclusiv ritmuri, armonii, tobe, linie de bas, refrenul de fundal, tempo, sincopă și looping”.

Perspectiva unui proces cu jurați este una nedorită de Sheeran. Avocații specializați în drepturi de autor au susținut adesea că jurații au dificultăți în a înțelege complexitatea legii drepturilor de autor și de ce asemănările superficiale dintre două cântece nu sunt neapărat o dovadă de plagiat.

Turneul lui Sheeran din 2014-2015 a generat încasări de 150 de milioane de dolari, potrivit publicației Pollstar din industria muzicală.

Acesta nu este singurul proces cu care Sheeran se confruntă în legătură cu piesa Thinking Out Loud, care a ajuns pe primul loc în Marea Britanie în 2014 și a fost desemnată cântecul anului la Premiile Grammy în 2016.