Efect neașteptat! Ce a pățit o tânără după ce și-a mărit buzele: „Experiența a fost oribilă”

În urma unei intervenții estetice pentru a-și mări buzele, o femeie în vârstă de 18 ani a suferit o reacție alergică la substanța injectată, ceea ce a dus la umflarea buzelor și a ochilor, ceea ce i-a cauzat dificultăți în vorbire pentru câteva ore.

A crezut că îi explodează buzele

Emma Cornet și-a dorit să aibă buze mai mari și a decis să își injecteze acid, dar a avut parte de un dezastru. Chiar după intervenție, a observat că buzele sale se umflă și că aceasta era, de fapt, o reacție alergică.

Zilele ce au urmat au fost dificile pentru ea, cu fața umflată și cu ochii aproape închiși. A amânat să consulte medicul, dar a ajuns la spital a doua zi, unde a primit tratament antialergic. Deși experiența a fost traumatizantă, Emma spune că fetele care își doresc aceasta procedură trebuie să se informeze extrem de atent înainte de a alege o clinică.

Bloggerița a trecut prin calvar

Bloggerița a dezvăluit mai multe detalii despre experiența sa negativă pe TikTok pentru a-i ajuta pe alții să înțeleagă importanța informării înainte de a face o astfel de decizie.

„Le-am spus că vreau să-mi injecteze doar jumătate de seringă, dar am sfârșit cu una întreagă. M-a durut atât de tare, încât nu voi mai face niciodată asta. Experiența a fost oribilă. Buzele au început să se umfle.

La început nu am băgat asta în seamă, întrucât mi s-a spus că e normal, dar timpul a trecut și deveneau din ce în ce mai mari. Iubitul meu m-a trezit din somn, speriat, și mi-a spus că trebuie să merg la spital. Am simțit că buzele aveau să-mi explodeze, îmi era incredibil de greu să vorbesc, eram îngrozită, iar familia mea era foarte îngrijorată.

Am fost încăpățânată și nu am vrut să merg la spital, așa că m-am culcat din nou. A doua zi, aveam fața atât de umflată încât nu-mi puteam deschide ochii. Am sunat-o pe cosmeticiană și mi-a zis că e normal.

Din fericire, după câteva zile s-au dezumflat. Oricine vrea să-și facă injecții în buze, ar trebui să-și verifice alergiile. Fiți foarte precauți și pregătiți-vă pentru durere!”, a afirmat tânăra pe TikTok.