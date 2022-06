Elena Chiriac, finalista de la Survivor, a revenit acasă cu probleme mari: ”Nu pot să dorm fără pastile!”

Elena Chiriac, finalista de la Survivor România 2022, s-a întors acasă, alături de familia ei. a făcut mai multe mărturisiri despre experiența trăită în concurs și a povestit cât de greu i-a fost pe tot parcursul celor 5 luni în junglă, într-un interviu pentru

Finalista a vorbit și despre cât de greu este acum că a revenit acasă și cu ce probleme se confruntă în acest moment.

Care au fost cele mai grele momente pentru finalistă

a povestit că în primul rând: „Cel mai greu a fost să renunț la identitatea mea de acasă, lucrurile care mă defineau ca om: prietenii, hainele, activitățile, și să mă trezesc într-o junglă cu nimic de făcut din ceea ce știam să fac eu bine. Mi-a fost greu să mă adaptez, să stau fără familie și să accept tot ceea ce se întâmpla în jurul meu legat de oameni și de mediul care mă înconjura.”

Finalista de la Survivor a specificat că pentru ea „Cel mai greu moment a fost cel în care am realizat că sunt singură și că oricine ar fi în jurul meu eu mă am pe mine și nu mă pot baza pe nimeni altcineva în afară de mine. Îmi era greu să accept faptul că nu toți oamenii ar face ce aș face eu. În momentul în care au plecat CRBL și Laura, îmi era foarte greu să mă trezesc singură împotriva tuturor. Chiar atunci o și spuneam, luptam cu fiecare dintre ei, luptam cu prejudecățile lor, luptam cu mine în același timp fiindcă nu era ușor să supraviețuiești în junglă, dar și printre oameni. De atunci, s-a transformat într-un stil de viață greu, nu era doar un moment.” a povestit aceasta în interviul pentru sursa citată.

„Cea mai frumoasă recompensă a fost Coco Bongo pentru că m-am simțit din nou umană, deși se vedea de la o poștă că suntem sălbatici după vestimentație, păr, miros.” a mai spus ea.

Elena Chiriac, traumatizată după experiența de la Survivor

Elena Chiriac a mărturisit cât de greu este să își revină după departe de casă. „Este Survivor, partea a doua. Este greu, nu pot să dorm fără pastile, nu pot dormi în pat – dorm pe jos, pe parchet – nu mă pot opri din mâncat. Dacă mă apuc să mănânc ceva, nu am limită. De aceea trebuie să îmi drămuiesc foarte bine porțile, în așa fel încât să nu fie mari. În schimb, este frumos pentru că am visat la asta cinci luni. De când am pășit în Survivor, visam doar să ajung înapoi acasă. La cât de greu era, am vizualizat momentele acestea în fiecare clipă și mă consolam spunându-mi că o să fie bine, că o să ajung acasă, o să-mi văd familia, o să mănânc.”

Cât despre planurile de viitor, finalista a adăugat că „după cele , am avut timp să mă gândesc la tot ce vreau eu să fac în legătură cu viața mea și cu timpul meu. Când am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să îmi scriu tot ce mi-am propus la Survivor legat de viața reală. Așa că o să vă țin la curent în perioada următoare.” a încheiat Elena Chiriac.