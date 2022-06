Elena Chiriac suferă din cauza valului de ură de după „Survivor”: „Eu am întrebat-o pe mama de ce sunt urâtă de multă lume”

Întoarsă de mai bine de o săptămână din Republica Dominicană, Elena Chiriac a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că se confruntă cu val de ură în mediul online. Citind mesajele primite de la fanii emisiunii „Survivor”, aceasta a descoperit cu stupoare că mulți dintre aceștia și-au dorit eliminarea sa din cadrul competiției.

Pe lângă asta, tânăra a subliniat că încă nu s-a reacomodat cu confortul de acasă, fiind obișnuită cu condițiile grele din țara insulară. Pe rețelele de socializare, acesta a scris că încă nu poate dormi în pat, așa că și-a improvizat un loc pentru odihnă pe jos.

Elena Chiriac, luată în colimator după emisiunea „Survivor”

Elena Chiriac a spus că pentru că a fost „dură” și „sinceră” cu ea în cadrul emisiunii, lucru care ar putea fi deranjant pentru multă lume.

„A fost foarte greu să supraviețuiesc acolo. Eu cred că sunt o luptătoare. Eu am întrebat-o pe mama de ce sunt urâtă de multă lume. Ea mi-a zis că am fost dură în emisiune și poate că nu toată lumea este de acord cu asta. Mama mea e mereu sinceră cu mine. Tot ce am simțit am spus, poate asta a deranjat pe multă lume.

Nu trebuia să mă uit la mesaje. Tot oamenii m-au dus până în finală, chiar dacă au fost și hateri. S-a spus inclusiv că tatăl meu nu lucrează la Pro TV. Tatăl meu nu lucrează la Pro TV, a lucrat în presa sportivă mult timp, până recent. Sunt sinceră până la final”, a declarat Elena Chiriac, în cadrul unei emisiuni de televiziune, potrivit

Tânăra regretă conflictul pe care l-a avut cu Marian Drăgulescu

În cele din urmă, Faimoasa a recunoscut că regretă unele conflicte în special cu Marian Drăgulescu. Tânăra și-a cerut scuze public pentru „cuvintele dure” pe care le-a adresat colegilor ei.

„Marian Drăgulescu, au fost momente când au existat tensiuni între noi, între mine și băieți. Marian are niște performanțe sportive deosebite pentru țara asta. Eu ce am spus, m-am raportat direct la competiție. Am avut discuții, mi-au scăpat cuvinte dure, urâte pentru care mi-am cerut scuze. Îmi pare rău că am jignit, dar până la urmă asta face jungla din oameni”, a mai declarat Elena Chiriac.