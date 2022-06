Elena Gheorghe a dezvăluit secretul unei căsnicii de durată: „Când nu poate unul, poate celălalt”

Elena Gheorghe a povestit recent despre mariajul cu soțul ei, dar și care este secretul pentru care sunt de foarte mult timp împreună.

Artista se mândrește cu o familie minunată, alături de Cornel Ene și cei doi copii pe care îi au împreună. Recent, ea a dezvăluit și cum a fost cerută în căsătorie de soțul ei. Elena Gheorghe este una dintre cele mai îndrăgite voci de la noi din țară, iar vedeta interacționează de fiecare dată când are ocazia cu fanii ei pe

Ce a declarat Elena Gheorghe despre soțul ei

Elena Gheorghe a povestit despre căsătoria cu soțul ei și ceea ce se întâmplă atunci când cei doi sunt presați de diferite circumstanțe. „Chiar dacă timpul, câteodată, ne presează și parcă simțim, cel puțin în ultimele două luni am fost foarte presați de tot ceea ce înseamnă Sala Palatului, evenimente, profesional, dar întotdeauna a știut la sfârșitul zilei sau când am avut un pic de timp liber să-mi acorde atenția de care eu am nevoie și de care fiecare om are, până la urmă, nevoie’, a mărturisit în cadrul emisiunii Star News.

„Dacă am simțit că el este foarte obosit sau el este foarte stresat cu un anumit lucru, am făcut eu pasul către el, pentru că, știi cum e, când nu poate unul, poate celălalt. Eu zic că a contat enorm (n.r că înainte au avut o relație de prietenie). Întotdeauna am privit relațiile solide și relațiile care au rezistat în timp, în primul rând, bazate pe o prietenie’, a mai adăugat Elena.

Cum a fost cerută Elena Gheorghe în căsătorie

Cât despre unul dintre cele mai frumoase momente dintre cei doi, și anume cererea în căsătorie, Elena a dezvăluit cum s-a întâmplat totul. „Cornel m-a cerut în căsătorie în vara anului 2010, iar în anul următor, am programat logodna de ziua noastră. Care coincide cu ziua mea de naștere. A fost o logodnă restrânsă, cu cei mai apropiați, însă, având neamul mare, a fost un fel de nuntă. Eu am rămas însărcinată cu puțin înainte de logodnă și am hotărât să facem nunta în 2012, care n-a fost deloc în secret, deși am fi vrut”, a povestit Elena Gheorghe, conform