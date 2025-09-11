Elena Merișoreanu, dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice. Ce proceduri a făcut artista pentru a-și menține frumusețea: „Eu nu știu ce e aia frică” (VIDEO)

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai iubite , a vorbit deschis despre procedurile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Artista, în vârstă de 75 de ani, și-a surprins fanii prin sinceritatea cu care a enumerat intervențiile realizate în cabinetele medicilor esteticieni, dar și prin curajul de a povesti experiențe personale mai puțin cunoscute.

Invitată în cadrul emisiunii „ ” de la Antena Stars, cântăreața a recunoscut că, dincolo de problemele de sănătate care au dus-o de mai multe ori pe patul de spital, a apelat și la mici „ajustări” pentru a-și păstra încrederea și aspectul fizic.

Cu ce problemele medicale s-a confruntat Elena Merișoreanu

De-a lungul vieții, artista a trecut prin numeroase încercări. A suferit , la corzile vocale și a ajuns pe masa de operație din cauza pietrelor la fiere. „Am avut multe evenimente nefericite, dar le-am depășit. Am stat pe patul de spital de mai multe ori, dar am mers mai departe cu curaj”, a povestit cântăreața.

Aceste momente dificile au alternat însă cu episoade în care Elena Merișoreanu a decis să meargă din proprie inițiativă la medici, de data aceasta pentru .

De ce a ales Elena Merișoreanu să apeleze la medici esteticieni

Vedeta a recunoscut că nu se teme de intervenții și că preferă să facă mici ajustări atunci când simte că are nevoie. „Eu nu știu ce e aia frică. Acum medicina a evoluat enorm. Te face din om neom. Dacă îți dorești ceva, se poate rezolva”, a spus Elena Merișoreanu, notează .

Ea a subliniat că a apelat la esteticieni nu din vanitate, ci pentru a se simți mai bine și pentru a rămâne prezentabilă în fața publicului.

Ce proceduri și-a făcut artista de-a lungul timpului

Interpreta a enumerat fără rezerve intervențiile:

pentru riduri și hidratarea pielii. „Pun acid hialuronic pe aici, pe frunte”, a explicat ea, arătând zonele vizate.

Blefaroplastie (operație estetică a pleoapelor), făcută la recomandarea medicului oftalmolog. „Mă deranja. Când am văzut că nu a durat nici 10 minute, am zis: «Băi, ia uite ce frumos».”

Tatuaje cosmetice la sprâncene și la ochi

În privința bustului și a buzelor, artista a glumit: „Sâni n-am nevoie că mi-a dat Dumnezeu. Buze… îmi ziceau «buzata» când eram mică.”

Ce experiență a avut cu tatuajele și sprâncenele albastre

Una dintre cele mai neplăcute experiențe a fost cu sprâncenele tatuate. „Mi-am făcut sprâncenele că erau albastre, era tușul vechi, făcut acum 30 de ani. Atunci nu era tehnologie ca acum. Eu sunt tatuată la ochi și la sprâncene de 30 de ani”, a povestit ea.

În prezent, artista a decis să își îndepărteze tatuajul vechi pentru a-și reface sprâncenele, adaptându-se la standardele moderne din estetică.

Ce dezvăluiri a făcut despre ea și Irina Loghin

Elena Merișoreanu a dezvăluit și o întâmplare savuroasă din tinerețe, petrecută alături de colega și prietena sa, . „Plecam în turneu în America și vorbeam cu Irina: «Măi, nu ne fardăm că mergem atâta drum până la Los Angeles». Când ajungem la aeroport la 4 dimineața, ea arăta impecabil. Zic: «Tu cum ai putut să te fardezi?». Și ea: «Dar eu nu sunt fardată, sunt tatuată la ochi și la buze». Primii bani de la primul concert i-am dat la niște thailandeze, pentru tatuaje.”