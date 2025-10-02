B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)

Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)

Ana Beatrice
02 oct. 2025, 09:44
Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Au făcut publice și primele imagini de la momentul special (FOTO)
Sursa Foto: Instagram - elennat
Cuprins
  1. Care este numele ales de Elena și Ianis Hagi pentru băiețel
  2. Cum s-au pregătit proaspeții părinți pentru acest moment special
  3. Cum au reacționat prietenii și fanii

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de familie. La doar șase săptămâni de la venirea pe lume a primului lor copil, cei doi au ales să îi facă botezul, marcând astfel cu emoție și bucurie un moment deosebit. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de apropiați, și a fost plin de încărcătură spirituală și semnificație pentru tinerii părinți.

După slujba de botez, Elena și Ianis au împărtășit pe rețelele de socializare primele imagini de la ceremonie și au dezvăluit cu bucurie numele fiului lor, oferindu-le fanilor ocazia să fie părtași la această clipă specială din viața lor.

Elena și Ianis Hagi și-au botezat băiețelul. Sursa Foto: Instagram – elennat

Care este numele ales de Elena și Ianis Hagi pentru băiețel

La botezul organizat la doar câteva săptămâni după naștere, Elena și Ianis Hagi au dezvăluit numele ales pentru fiul lor: Giorgios. Micuțul, venit pe lume pe 20 august 2025, la Spitalul Clinic Sanador din București, este primul copil al cuplului și bucuria cea mai mare a tinerilor părinți. Alegerea numelui nu este întâmplătoare, având o puternică rezonanță în familie și trimițând la rădăcini și tradiții de care familia Hagi este strâns legată.

Sursa Foto: Instagram – elennat

Cum s-au pregătit proaspeții părinți pentru acest moment special

Pentru botezul fiului lor, cei doi s-au pregătit cu grijă și emoție, conștienți de importanța acestui pas în viața de familie. Elena si Ianis au ales ținute elegante, potrivite unui eveniment de o asemenea însemnătate. Elena a atras toate privirile prin apariția sa impecabilă, demonstrând că s-a refăcut rapid după naștere și radiind de fericire alături de soțul ei. Ianis, la rândul său, a trăit cu intensitate fiecare clipă, mândru de rolul de tată și de binecuvântarea primită pentru micuțul lor.

Sursa Foto: Instagram – elennat

Cum au reacționat prietenii și fanii

Imaginile publicate online au stârnit o avalanșă de felicitări și urări. Prieteni, rude și colegi de breaslă s-au grăbit să transmită mesaje emoționante. „Congratulations brother. God bless 🙏🏾👊🏾”, a scris bonganizungu. „Congratulations 😍❤️”, a notat Antonio Čolak.

Kira Hagi, sora fotbalistului, a reacționat cu o serie de inimioare roșii. „Felicitări!”, a transmis Micutzu, iar Vanessa Drăguș a comentat: „Să fii sănătos, pui mic 💙🙏🏼”. Și Tudor Băluță, coleg de echipă, a reacționat emoționat: „❤️”. Mesajele de iubire și sprijin au umplut secțiunea de comentarii, confirmând bucuria împărtășită de comunitatea din jurul familiei Hagi.

